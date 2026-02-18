Velika suradnja Mete i Nvidije donijet će i sigurniji AI na WhatsApp

Tehnološki giganti Meta i Nvidia službeno su objavili sklapanje strateškog partnerstva s ciljem unapređenja dugoročnog plana razvoja infrastrukture umjetne inteligencije. Suradnja obuhvaća širok spektar tehnologija, od procesora i mrežnih rješenja do softverske optimizacije, a sve u svrhu podrške Metinim podatkovnim centrima optimiziranim za treniranje i izvođenje AI modela te poboljšanja sigurnosti i privatnosti AI rješenja unutar WhatsAppa.

U okviru objavljenog partnerstva, Meta planira implementaciju više milijuna grafičkih procesora serija Blackwell i Rubin, kao i korištenje Nvidijinih procesora Grace temeljenih na arhitekturi Arm. Ovakav potez predstavlja prvi primjer široke primjene isključivo NVIDIA Grace procesora, što bi trebalo značajno poboljšati performanse po vatu električne energije i osigurati veću operativnu učinkovitost Metinih sustava koje koriste milijarde ljudi širom svijeta, objavljeno je iz Mete.

Cilj – superinteligencija

Poseban naglasak u suradnji stavljen je na zaštitu privatnosti korisnika kroz uvođenje tehnologije NVIDIA Confidential Computing. Ova će se tehnologija primjenjivati na platformi WhatsApp kako bi se omogućilo korištenje AI funkcija uz istovremeno osiguravanje povjerljivosti i integriteta korisničkih podataka. Kompanije su potvrdile kako planiraju proširiti primjenu ove tehnologije i na druge segmente Metinog portfelja u budućnosti.

Inženjerski timovi obiju tvrtki već su angažirani na dubokom zajedničkom projektiranju rješenja kako bi optimizirali najmodernije AI modele za Metine specifične primjene. Suradnja uključuje i planove za budućnost, poput potencijalne implementacije procesora NVIDIA Vera tijekom 2027. godine, čime bi se dodatno proširio Metin energetski učinkovit ekosustav za izvođenje zadaća umjetne inteligencije.

Ovim partnerstvom Meta nastoji stvoriti jedinstvenu arhitekturu koja povezuje vlastite podatkovne centre s onima partnera u oblaku. Generalni direktor NVIDIA-e, Jensen Huang, istaknuo je kako integracija njihove cjelokupne platforme omogućuje Metinim istraživačima postavljanje temelja za iduću granicu razvoja umjetne inteligencije, dok je CEO Mete Mark Zuckerberg natuknuo i da će im partnerstvo "pomoći u isporuci superinteligencije svima na svijetu".