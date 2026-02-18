Velika suradnja Mete i Nvidije donijet će i sigurniji AI na WhatsApp

Kompanije su najavile višegodišnju suradnju na razvoju napredne AI infrastrukture, uključujući implementaciju milijuna grafičkih procesora i uvođenje novih standarda energetske učinkovitosti

Sandro Vrbanus srijeda, 18. veljače 2026. u 19:22

Tehnološki giganti Meta i Nvidia službeno su objavili sklapanje strateškog partnerstva s ciljem unapređenja dugoročnog plana razvoja infrastrukture umjetne inteligencije. Suradnja obuhvaća širok spektar tehnologija, od procesora i mrežnih rješenja do softverske optimizacije, a sve u svrhu podrške Metinim podatkovnim centrima optimiziranim za treniranje i izvođenje AI modela te poboljšanja sigurnosti i privatnosti AI rješenja unutar WhatsAppa.

U okviru objavljenog partnerstva, Meta planira implementaciju više milijuna grafičkih procesora serija Blackwell i Rubin, kao i korištenje Nvidijinih procesora Grace temeljenih na arhitekturi Arm. Ovakav potez predstavlja prvi primjer široke primjene isključivo NVIDIA Grace procesora, što bi trebalo značajno poboljšati performanse po vatu električne energije i osigurati veću operativnu učinkovitost Metinih sustava koje koriste milijarde ljudi širom svijeta, objavljeno je iz Mete.

Cilj – superinteligencija

Poseban naglasak u suradnji stavljen je na zaštitu privatnosti korisnika kroz uvođenje tehnologije NVIDIA Confidential Computing. Ova će se tehnologija primjenjivati na platformi WhatsApp kako bi se omogućilo korištenje AI funkcija uz istovremeno osiguravanje povjerljivosti i integriteta korisničkih podataka. Kompanije su potvrdile kako planiraju proširiti primjenu ove tehnologije i na druge segmente Metinog portfelja u budućnosti.

Inženjerski timovi obiju tvrtki već su angažirani na dubokom zajedničkom projektiranju rješenja kako bi optimizirali najmodernije AI modele za Metine specifične primjene. Suradnja uključuje i planove za budućnost, poput potencijalne implementacije procesora NVIDIA Vera tijekom 2027. godine, čime bi se dodatno proširio Metin energetski učinkovit ekosustav za izvođenje zadaća umjetne inteligencije.

Ovim partnerstvom Meta nastoji stvoriti jedinstvenu arhitekturu koja povezuje vlastite podatkovne centre s onima partnera u oblaku. Generalni direktor NVIDIA-e, Jensen Huang, istaknuo je kako integracija njihove cjelokupne platforme omogućuje Metinim istraživačima postavljanje temelja za iduću granicu razvoja umjetne inteligencije, dok je CEO Mete Mark Zuckerberg natuknuo i da će im partnerstvo "pomoći u isporuci superinteligencije svima na svijetu".

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi