Veliki preokret - SAD razmatra prodaju moćnih Nvidijinih AI čipova Kini

Čini se kako se odnosi između SAD-a i Kine polako stišavaju, a najnoviji signal potencijalnog zatopljenja stiže iz samog vrha američke administracije. Prema informacijama koje je objavio Reuters, administracija predsjednika Trumpa razmatra mogućnost da tvrtki Nvidia odobri prodaju naprednih H200 čipova za umjetnu inteligenciju kineskim kompanijama.

Izvori upućeni u situaciju navode kako Ministarstvo trgovine, koje je nadležno za kontrolu izvoza, trenutno preispituje promjenu svoje politike koja je do sada branila izvoz takvih čipova u Kinu. Iako naglašavaju da se planovi još uvijek mogu promijeniti, sama mogućnost takvog zaokreta predstavlja značajan pomak u bilateralnim odnosima.

Dužnosnik Bijele kuće odbio je dati izravan komentar, no izjavio je kako je "administracija predana osiguravanju američkog globalnog tehnološkog vodstva i zaštiti naše nacionalne sigurnosti". Iz Ministarstva trgovine nije stigao odgovor, dok iz Nvidije poručuju kako im trenutna regulativa ne dopušta ponudu konkurentnog AI čipa za podatkovne centre u Kini, ostavljajući to ogromno tržište njihovim brzorastućim inozemnim konkurentima.

Ova promjena stava dolazi nakon što su američki predsjednik Donald Trump i kineski vođa Xi Jinping prošlog mjeseca u Busanu dogovorili primirje u trgovinskom i tehnološkom ratu. Ipak, "jastrebovi" u Washingtonu i dalje izražavaju zabrinutost da bi isporuka naprednijih AI čipova Kini mogla pomoći Pekingu u jačanju vojnih kapaciteta, što je bio i glavni razlog prvotnih ograničenja.

Čip H200, predstavljen prije dvije godine, posjeduje više memorije visoke propusnosti (HBM) od svog prethodnika H100, što mu omogućuje znatno bržu obradu podataka. Procjenjuje se da je dvostruko snažniji od Nvidijinog H20 čipa, najnaprednijeg poluvodiča koji se trenutno legalno može izvoziti u Kinu.

Ministarstvo trgovine nedavno je odobrilo isporuku do sedamdeset tisuća Nvidijinih Blackwell čipova, sljedeće generacije AI čipova, tvrtkama Humain iz Saudijske Arabije i G42 iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Odluka o sudbini H200 čipova na kineskom tržištu bit će pokazatelj u kojem smjeru će se razvijati američko-kineski odnosi.