Vertiv u Hrvatskoj otvara više od 200 novih radnih mjesta zbog rasta AI infrastrukture

Više od 200 novih radnih mjesta bit će otvoreno u Zagrebu i Rugvici, gdje Vertiv razvija i proizvodi infrastrukturna rješenja za podatkovne centre i AI projekte

Vertiv je najavio širenje svojih inženjerskih i proizvodnih kapaciteta u Hrvatskoj otvaranjem više od 200 novih radnih mjesta. Tvrtka navodi da ovim potezom odgovara na rastuću potražnju za infrastrukturnim rješenjima za podatkovne centre i umjetnu inteligenciju u regiji Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA).

Prema priopćenju, Vertiv u Hrvatskoj trenutno zapošljava više od 650 ljudi u zagrebačkom sjedištu i proizvodnom pogonu u Rugvici, koji predstavlja jedno od ključnih proizvodnih i operativnih središta tvrtke za regiju EMEA. Iz Hrvatske tvrtka projektira, proizvodi i isporučuje integrirana infrastrukturna rješenja za podatkovne centre velikih razmjera.

Nova zapošljavanja obuhvaćaju više od 50 inženjerskih pozicija iz područja elektrotehnike, građevinarstva i strojarstva, dok će dodatnih više od 155 radnih mjesta biti otvoreno za električare, montere i tehničare za rashladne sustave.

"Kontinuirani rast našeg poslovanja u Hrvatskoj potvrđuje snagu naše lokalne stručnosti i njezinu ulogu u isporuci projekata kritične infrastrukture diljem EMEA regije. Naši timovi u Zagrebu i Rugvici imaju ključnu ulogu u dizajniranju, razvoju i isporuci integriranih rješenja za napajanje i upravljanje toplinom, namijenjenih sve složenijim AI radnim opterećenjima i podatkovnim centrima velike računalne gustoće“, izjavio je Vedran Brzić, potpredsjednik za infrastrukturna rješenja za EMEA regiju u Vertivu.

Iz tvrtke također ističu da će zaposlenici u Hrvatskoj imati priliku raditi na regionalnim i međunarodnim infrastrukturnim projektima te razvijati karijeru u području digitalne infrastrukture i umjetne inteligencije.