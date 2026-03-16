Volfram zasjenio zlato i bakar rastom cijene od 557%

Usljed kineskih izvoznih ograničenja i rastuće vojne potražnje, cijena volframa dosegnula je rekordne razine, stvarajući nestašicu na tržištu ključnih sirovina

Bug.hr ponedjeljak, 16. ožujka 2026. u 07:15
📷 Wikipedija
Wikipedija

Metal koji se koristi u izradi oružja i poluvodičima našao se u središtu geopolitičkih napetosti. Kineska izvozna ograničenja i rastuća vojna potražnja smanjili su globalne zalihe, podižući cijene na rekordno visoke razine i stvarajući jednu od najvećih nestašica na tržištu sirovina u posljednjih nekoliko godina.

Volfram, supergusti materijal koji je ključna komponenta u opremi za bušenje i protuoklopnom naoružanju, ove je godine više nego udvostručio svoju vrijednost. Prema europskoj APT referentnoj cijeni koju prati Fastmarkets, cijena od 2.250 američkih dolara po metričkoj tonskoj jedinici predstavlja porast od čak 557 posto otkako je Peking u veljači prošle godine dodao određene proizvode od volframa na svoj popis za kontrolu izvoza usred trgovinskog spora sa Sjedinjenim Državama. Rast cijena se dodatno ubrzao posljednjih tjedana jer kupci iscrpljuju zalihe, a sukob na Bliskom istoku stavlja vojnu potražnju u prvi plan.

Kineska dominacija i strateška poluga

Proizvođači se otimaju za alternativne izvore opskrbe otkako je Kina, koja dominira globalnom proizvodnjom s udjelom između 79 i 85 posto, postrožila izvoz. Kineske isporuke ograničenih proizvoda od volframa prošle su godine pale za otprilike 40 posto, navodi Project Blue, londonska tvrtka specijalizirana za kritične minerale. Ova situacija naglašava zašto zapadne vlade pokušavaju smanjiti ovisnost o Kini, koja strateške sirovine koristi kao polugu u trgovinskim i tehnološkim sporovima. Odluka o ograničenju izvoza, umjesto da bude pokušaj očuvanja lokalnih zaliha, percipira se kao geopolitičko "bockanje" usmjereno prema Zapadu.

"U dvanaest godina rada u sektoru sirovina, baveći se mnogim čudnim i prekrasnim metalima, nikada nisam vidio tako tijesno tržište kao što je sada tržište volframa, osim možda litija 2021. godine", rekao je George Heppel, analitičar u BMO Capital Markets. "No, ovo nije kao litij, gdje je postojao ogroman niz projekata koji su se mogli aktivirati."

Unatoč strateškoj važnosti, volfram je i dalje nišno tržište. Project Blue procjenjuje njegovu vrijednost na oko šesnaest milijardi dolara ove godine, što je otprilike pet posto tržišta bakra po trenutnim cijenama. Također je daleko netransparentnije i nelikvidnije jer se njime ne trguje na velikim burzama, što ga čini iznimno osjetljivim na šokove u opskrbi.

Vojna i zelena potražnja

Rastuća napetost dodatno je pogoršana povećanom potražnjom iz dva ključna sektora: obrambene industrije i zelene tranzicije. "Trenutni sukob na Bliskom istoku jedan je od čimbenika koji pridonose najnovijem porastu cijena", izjavila je Janine Le Roux, istraživačica u tvrtki Project Blue. Potrošnja volframa u vojne svrhe, uključujući upotrebu u helikopterima, borbenim zrakoplovima i streljivu, trebala bi ove godine porasti za 12 posto.

"Rat u Iranu bio je oštar podsjetnik na to koliko su metali intenzivni u ratovanju 21. stoljeća", dodao je Heppel iz BMO-a. "Stotine tisuća dronova i stotine tisuća projektila. Volfram u tome ima veliku ulogu."

Istovremeno, revolucija obnovljivih izvora energije stvara dodatni pritisak. Korištenje volframove žice u proizvodnji solarnih panela premašilo je 60 posto, stvarajući godišnju dodatnu potražnju od preko četiri i pol tisuće tona.

Zapadna potraga za rješenjima

"Industrijska baza očajnički traži taj materijal", rekao je Lewis Black, izvršni direktor tvrtke Almonty Industries Inc., čija je tvrtka u prosincu započela proizvodnju u rudniku u Južnoj Koreji i nastoji razviti prvi američki rudnik volframa u posljednjem desetljeću. Black je potvrdio da su ga američke vlasti prošlog mjeseca kontaktirale u vezi s trenutnom dostupnošću materijala, pri čemu je gotovo polovica proizvodnje iz Južne Koreje namijenjena Pennsylvaniji za upotrebu u proizvodnji streljiva.

Brzog rješenja za ograničenja u opskrbi nema. Rudarstvo bi se moglo proširiti u Španjolskoj, Brazilu, Australiji i SAD-u, ali za realizaciju nove zapadne proizvodnje trebat će otprilike dvije godine, pod pretpostavkom da ulagači vjeruju da će povišene cijene potrajati. Neki veliki korisnici djelomično su zaštićeni od problema s opskrbom. Proizvođač alata od tvrdog metala Ceratizit ublažava rizik prikupljanjem i recikliranjem otpada. Slično tome, švedska inženjerska grupacija Sandvik posjeduje tvrtku koja vadi i reciklira volfram.

Iako analitičari smatraju da je trenutna kriza privremena i da bi se tržište moglo stabilizirati unutar 24 mjeseca, ona služi kao jasan pokazatelj strateške ranjivosti Zapada. Dok se ne uspostave novi lanci opskrbe, cijena ovog "crnog zlata" 21. stoljeća mogla bi nastaviti rasti, preoblikujući ne samo vojne strategije, već i tempo energetske tranzicije.

 

 

