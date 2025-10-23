Upravni odbor američkog medijskog koncerna pokrenuo je stratešku analizu budućnosti tvrtke nakon što je primio više neočekivanih ponuda za preuzimanje, uključujući i onu od Paramounta

Medijski div Warner Bros. Discovery﻿ objavio je da je pokrenuo proces revizije strateških alternativa za svoju budućnost, uključujući i potpunu prodaju tvrtke. Odluka Upravnog odbora uslijedila je nakon što je kompanija, u čijem su vlasništvu poznati medijski brendovi kao što su CNN﻿, HBO﻿, DC Studios﻿ i franšiza Harry Potter﻿, primila više "neočekivanih ponuda" za preuzimanje cijele tvrtke ili samo dijela koji se odnosi na Warner Bros.

Prodaja – djelomično ili u komadu﻿

Ova vijest dolazi u trenutku dok WBD provodi početkom ljeta najavljeni plan o razdvajanju na dvije zasebne tvrtke, a na tržištu je izazvala skok vrijednosti dionica WBD-a za gotovo 11%.​ Warner Bros. Discovery stvoren je spajanjem 2022. godine, a plan Uprave bio je ponovno razdvojiti Warner Bros. od Discoverya. Sada će kroz proces strateške analize ipak razmotriti nešto širi raspon opcija.

Jedna od njih je nastavak provedbe plana o razdvajanju tvrtke do sredine 2026. godine. Ostale opcije uključuju prodaju cijele kompanije, prodaju pojedinih dijelova poslovanja ili alternativnu strukturu koja bi omogućila spajanje Warner Bros.-a﻿ s trećom stranom uz izdvajanje Discovery Globala﻿.

Paramount kao mogući kupac

Iako Warner Bros. Discovery﻿ nije službeno imenovao strane zainteresirane za preuzimanje, u medijima se kao jedan od najozbiljnijih ponuđača ističe nedavno spojena tvrtka Paramount Skydance﻿. Prema dostupnim informacijama, WBD je već odbio više ponuda Paramounta﻿. Prvotna ponuda iznosila je oko 20 dolara po dionici, da bi potom uslijedile i poboljšane ponude koje su dosezale gotovo 24 dolara po dionici, no i one su odbijene. Ukupna vrijednost posljednje ponude, koja je uključivala 80% gotovine, procjenjuje se na gotovo 60 milijardi dolara.​

Takav bi scenarij bio poprilično značajan za medijsko tržište SAD-a, ali i ostatka svijeta. Naime, Paramount Skydance﻿ trenutačno vodi David Ellison﻿, sin milijardera Larryja Ellisona. Kompanija je nastala nedavnim spajanjem s Paramount Globalom﻿ u poslu vrijednom osam milijardi dolara. Na televizijskom tržištu preuzimanje bi značilo integraciju Paramountove mreže, koja uključuje CBS, MTV i Comedy Central s WBD-ovim perjanicama poput HBO-a, CNN-a, TNT-a i Discoveryja.

Netflix nije zainteresiran U medijima su se pojavile i špekulacije da bi Netflix mogao biti zainteresiran za preuzimanje WBD-a, no vodstvo streaming kuće izjavilo je da ih ne zanima ulazak na tržište "zastarjelih" medija. Suizvršni direktor Ted Sarandos﻿ izjavio je da Netflix﻿ ima malo ili nimalo interesa poslati ponudu za WBD, odnosno da njegova tvrtka ima dugu povijest organskog rasta, umjesto velikih spajanja.

Potencijalni monopol Ellisona

Svako potencijalno preuzimanje WBD-a bilo bi podložno nadzoru regulatora zbog mogućih implikacija na tržišno natjecanje, jer bi eventualno spajanje Warner Bros. Discoveryja i Paramounta dovelo bi do goleme konsolidacije u zabavnoj industriji. U tom slučaju pod praktički istim krovom s ovim bi medijskim kućama bio i TikTok, također nezanemariv igrač u medijskom krajoliku SAD-a. Ipak, dođe li do toga, procjenjuje se da bi ponuda Paramounta﻿ imala vrlo dobre izglede da bude odobrena, budući da se pod Trumpovom administracijom njegovim saveznicima, poput Ellisona, odobrava svaki poslovni potez.

Unatoč velikom interesu tržišta, iz Warner Bros. Discoveryja﻿ poručuju da nema zadanog roka za dovršetak strateške analize te da "nema jamstva" da će ovaj proces rezultirati bilo kakvom transakcijom. Osim političkih implikacija, potencijalno spajanje izaziva i zabrinutost zbog mogućih posljedica za zaposlene. Očekuje se da bi takav potez doveo do značajnih otpuštanja s ciljem smanjenja troškova, pri čemu se spominje da bi već sada samo u Paramount Skydanceu﻿ posao moglo izgubiti oko 2.000 ljudi, dok bi spajanjem s WBD-om ta brojka bila značajno veća.