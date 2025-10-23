Warner Bros. Discovery uz razdvajanje tvrtke razmatra i prodaju
Upravni odbor američkog medijskog koncerna pokrenuo je stratešku analizu budućnosti tvrtke nakon što je primio više neočekivanih ponuda za preuzimanje, uključujući i onu od Paramounta
Medijski div Warner Bros. Discovery objavio je da je pokrenuo proces revizije strateških alternativa za svoju budućnost, uključujući i potpunu prodaju tvrtke. Odluka Upravnog odbora uslijedila je nakon što je kompanija, u čijem su vlasništvu poznati medijski brendovi kao što su CNN, HBO, DC Studios i franšiza Harry Potter, primila više "neočekivanih ponuda" za preuzimanje cijele tvrtke ili samo dijela koji se odnosi na Warner Bros.
Prodaja – djelomično ili u komadu
Ova vijest dolazi u trenutku dok WBD provodi početkom ljeta najavljeni plan o razdvajanju na dvije zasebne tvrtke, a na tržištu je izazvala skok vrijednosti dionica WBD-a za gotovo 11%. Warner Bros. Discovery stvoren je spajanjem 2022. godine, a plan Uprave bio je ponovno razdvojiti Warner Bros. od Discoverya. Sada će kroz proces strateške analize ipak razmotriti nešto širi raspon opcija.
Jedna od njih je nastavak provedbe plana o razdvajanju tvrtke do sredine 2026. godine. Ostale opcije uključuju prodaju cijele kompanije, prodaju pojedinih dijelova poslovanja ili alternativnu strukturu koja bi omogućila spajanje Warner Bros.-a s trećom stranom uz izdvajanje Discovery Globala.
Paramount kao mogući kupac
Iako Warner Bros. Discovery nije službeno imenovao strane zainteresirane za preuzimanje, u medijima se kao jedan od najozbiljnijih ponuđača ističe nedavno spojena tvrtka Paramount Skydance. Prema dostupnim informacijama, WBD je već odbio više ponuda Paramounta. Prvotna ponuda iznosila je oko 20 dolara po dionici, da bi potom uslijedile i poboljšane ponude koje su dosezale gotovo 24 dolara po dionici, no i one su odbijene. Ukupna vrijednost posljednje ponude, koja je uključivala 80% gotovine, procjenjuje se na gotovo 60 milijardi dolara.
Takav bi scenarij bio poprilično značajan za medijsko tržište SAD-a, ali i ostatka svijeta. Naime, Paramount Skydance trenutačno vodi David Ellison, sin milijardera Larryja Ellisona. Kompanija je nastala nedavnim spajanjem s Paramount Globalom u poslu vrijednom osam milijardi dolara. Na televizijskom tržištu preuzimanje bi značilo integraciju Paramountove mreže, koja uključuje CBS, MTV i Comedy Central s WBD-ovim perjanicama poput HBO-a, CNN-a, TNT-a i Discoveryja.
Potencijalni monopol Ellisona
Svako potencijalno preuzimanje WBD-a bilo bi podložno nadzoru regulatora zbog mogućih implikacija na tržišno natjecanje, jer bi eventualno spajanje Warner Bros. Discoveryja i Paramounta dovelo bi do goleme konsolidacije u zabavnoj industriji. U tom slučaju pod praktički istim krovom s ovim bi medijskim kućama bio i TikTok, također nezanemariv igrač u medijskom krajoliku SAD-a. Ipak, dođe li do toga, procjenjuje se da bi ponuda Paramounta imala vrlo dobre izglede da bude odobrena, budući da se pod Trumpovom administracijom njegovim saveznicima, poput Ellisona, odobrava svaki poslovni potez.
Unatoč velikom interesu tržišta, iz Warner Bros. Discoveryja poručuju da nema zadanog roka za dovršetak strateške analize te da "nema jamstva" da će ovaj proces rezultirati bilo kakvom transakcijom. Osim političkih implikacija, potencijalno spajanje izaziva i zabrinutost zbog mogućih posljedica za zaposlene. Očekuje se da bi takav potez doveo do značajnih otpuštanja s ciljem smanjenja troškova, pri čemu se spominje da bi već sada samo u Paramount Skydanceu posao moglo izgubiti oko 2.000 ljudi, dok bi spajanjem s WBD-om ta brojka bila značajno veća.