Xboxu je TikTok veća konkurencija od PlayStationa

Microsoft drastično mijenja strategiju. Jedan od čelnika Xboxa objašnjava zašto legendarni Halo stiže na PS5 i zašto je borba za pažnju korisnika postala važnija od prodaje hardvera

U potezu koji bi prije samo nekoliko godina šokirao igraći svijet, Microsoft je najavio kako će nadolazeći remake, Halo: Campaign Evolved, biti dostupan i na konkurentskoj konzoli, PlayStationu 5. Kako navodi GameSpot, ova odluka označava prekretnicu u poslovanju tvrtke i potvrđuje da se pravila igre na tržištu zabave iz temelja mijenjaju.

Matt Booty, predsjednik odjela za igre i studije u Xboxu, u intervjuu za The New York Times objasnio je promjenu prioriteta unutar tvrtke.

"Svi nastojimo doći do ljudi tamo gdje se oni nalaze. Naša najveća konkurencija nije druga konzola. Sve se više natječemo sa svime, od TikToka do filmova“, rekao je Booty.

Naime, Booty je pojasnio kako se Microsoft nada privući nove igrače u Xbox ekosustav dovođenjem svojih ključnih franšiza pred novu publiku. Dodao je kako današnji korisnici više ne osjećaju snažnu povezanost s uređajima koje koriste za igranje, već im je bitniji pristup sadržaju.

Ovakav način razmišljanja nije novost u svijetu zabave. Još 2019. godine, Netflix je dospio na naslovnice kada je svojim investitorima poručio da se, u borbi za vrijeme korisnika, više natječe s Fortniteom nego s HBO-om. Netflix je tada istaknuo da ima tisuće konkurenata, a čini se da je sada i Xbox zauzeo sličnu perspektivu. To djelomično objašnjava i nedavno testiranje besplatne verzije usluge Xbox Cloud Gaming koja bi se financirala putem oglasa.