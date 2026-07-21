Xiaomi očekuje pad cijena memorijskih čipova
Nakon razdoblja obilježenog rastom cijena komponenti i padom isporuka, Xiaomi vjeruje da bi stabilizacija tržišta memorije mogla potaknuti oporavak prodaje
Xiaomi očekuje pad cijena memorijskih čipova i priprema se za oporavak prodaje mobitela, zbog čega je navodno povećao svoj godišnji prodajni cilj za više od 20 posto.
Prema informacijama koje donose izvori iz opskrbnog lanca, a na X-u prenosi leaker Ice Universe, kineski proizvođač podigao je plan isporuka za 2026. godinu s oko 90 milijuna na 110 milijuna mobitela. Većina dodatnih isporuka trebala bi se odnositi na uređaje iz cjenovno pristupačnijeg segmenta, koji i dalje čine najveći dio Xiaomijeve prodaje.
Takva odluka dolazi nakon razdoblja obilježenog nestašicom memorijskih čipova i prostora za pohranu, što je uzrokovalo rast cijena komponenti, a posljedično i poskupljenje mobitela. Viši troškovi negativno su utjecali na cijelo tržište, pa tako i na Xiaomi, koji je u prvom kvartalu 2026. isporučio 33,8 milijuna mobitela odnosno 19,2 posto manje nego u istom razdoblju godinu ranije.
Ako se cijene memorije uistinu stabiliziraju kako Xiaomi vjeruje, proizvođačima bi to trebalo omogućiti niže troškove proizvodnje i lakše planiranje novih modela.