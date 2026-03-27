Xiaomi u 2025. isporučio 165 milijuna mobitela i 411 tisuća električnih vozila

Xiaomi sve više zarađuje na skupljim uređajima, a električni automobili postaju ozbiljan izvor prihoda, pokazuje to novo financijsko izvješće tvrtke

Xiaomi je objavio financijsko izvješće za 2025. godinu koje pokazuje da su zadržali poziciju među tri najveća proizvođača mobitela u svijetu, uz snažan rast prihoda i prvi značajan iskorak na tržištu električnih vozila.

Naime, Xiaomi je tijekom godine isporučio 165,2 mobitela, ostvarivši prihod od 186,4 milijarde juana (oko 23,7 milijardi eura). Prema podacima Omdije, Xiaomi je zadržao 13,3 posto globalnog tržišnog udjela te se petu godinu zaredom nalazi među tri najveća proizvođača mobitela. Na domaćem tržištu zauzeo je drugo mjesto s udjelom od 16,6 posto.

Primjetan je i pomak prema skupljim uređajima. Mobiteli s cijenom iznad 3.000 juana (oko 382 eura) činili su rekordnih 27,1 posto prodaje, dok su modeli iz višeg cjenovnog razreda, od 4.000 do 6.000 juana (od 510 do 765 eura) zauzeli 17,3 posto.

Na globalnoj razini Xiaomi je dodatno ojačao poziciju u Latinskoj Americi i jugoistočnoj Aziji, gdje je drugi po tržišnom udjelu, dok u Europi i Africi drži treće mjesto.

Osim mobitela, tvrtka bilježi dobre rezultate i u drugim kategorijama. Tableti su među pet najprodavanijih globalno, nosivi uređaji drže prvo mjesto u svijetu, a TWS slušalice drugo. Segment Interneta stvari i internetskih usluga premašio je 750 milijuna mjesečno aktivnih korisnika te ostvario prihod od 123,2 milijarde juana (oko 15,7 milijardi eura).

Snažan rast zabilježen je i u segmentu kućanskih uređaja, gdje su isporuke dosegnule rekordne razine uz rast prihoda od 23,1 posto.

Posebno se ističe Xiaomijev ulazak u automobilski sektor. Tvrtka je u 2025. isporučila 411.082 električna vozila, a prihodi tog odjela porasli su za 223,8 posto, na 106,1 milijardu juana (oko 13,5 milijardi eura). Po prvi put, automobilski biznis ostvario je i godišnju dobit od 0,9 milijardi juana (oko 115 milijuna eura).

Model Xiaomi SU7 bio je najprodavanija limuzina u Kini u cjenovnom razredu iznad 200.000 juana (oko 25.500 eura), dok je serija Xiaomi YU7 dominirala segmentom srednjih i velikih SUV-ova sedam mjeseci zaredom.

Xiaomi za 2026. predviđa daljnji rast te planira isporučiti oko 550.000 vozila.