Yahoo prodaje tehnološki portal Engadget

Iako prodaja još nije službeno objavljena, zaposlenici Engadgeta navodno su o promjeni vlasništva obaviješteni prije nekoliko tjedana te su već održali sastanak s novim vlasnicima

Yahoo prodaje dugogodišnji tehnološki portal Engadget medijskoj tvrtki Static Media. Iako financijski detalji nisu objavljeni, poznato je da je dogovor potpisan početkom veljače, a zaključenje transakcije očekuje se kasnije tijekom ovog mjeseca.

„Ovaj potez odražava fokus Yahooa na naše ključne brendove, dok Engadget dobiva vlasnika čiji je primarni fokus upravljanje i razvoj uredničkih medijskih brendova. Sporazum uključuje šire partnerstvo između Yahooa i Static Medije s ciljem rasta publike i prihoda u njihovom portfelju brendova“, rekla je za The Verge Sona Iliffe-Moon, direktorica komunikacija Yahooa.

Prodaja Engadgeta i nije toliko neobična, ponajviše zbog toga što je Yahoo prošle godine prodao i TechCrunch investicijskoj medijskoj tvrtki Regent. Tvrtka se sve više fokusira na vlastite servise poput Yahoo Newsa, Yahoo Sportsa i Yahoo Financea.

Dio zaposlenika Engadgeta ostat će raditi unutar Yahooa na projektu Yahoo Tech koji je primarno usmjeren na komercijalni sadržaj i savjete za kupnju tehnoloških uređaja.