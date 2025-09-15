Zaboravite aute, stižu roboti: Muskova oklada dok prodaja Tesle stagnira

Tesla, nekad zvijezda tržišta električnih vozila, sada traži novi put do uspjeha. Elon Musk kao da pokušava preusmjeriti fokus Tesle s električnih vozila na humanoidne robote, no za skeptične investitore to ne može sakriti ključni problem: stagnaciju prodaje i astronomsku vrijednost dionice koja ne ostavlja prostora za pogreške. Prema pisanju portala Yahoo! Finance, dok Musk sanja o budućnosti s robotima, sadašnjost donosi sasvim drugačije izazove.

U želji da proizvođača automobila pretvori u giganta umjetne inteligencije, Musk je nedavno na svojoj društvenoj mreži X izjavio kako će "oko 80% vrijednosti Tesle činiti Optimus", misleći na inicijativu za razvoj robota. No, to je priča za budućnost. Ovdje i sada, prognoze za Teslinu zaradu u 2025. godini predviđaju pad od gotovo 30%, dok je posao s robotaksijima još godinama daleko od profitabilnosti i suočava se s oštrom konkurencijom, poput Wayma u vlasništvu Alphabeta.

"U ovom trenutku robotima možete pripisati bilo kakvu vrijednost", rekao je Thomas Thornton, osnivač Hedge Fund Telemetry. "Tržišta nisu provela ni mrvicu istraživanja o robotima. Koje tvrtke postoje? Koliko je dobra njihova tehnologija? Koliko zarađuju? I postoji li zaista potražnja za osobnim robotima?"

Tesline performanse pate zbog usporavanja na cjelokupnom tržištu električnih vozila koje je započelo 2023. i pogoršalo se u 2024. godini. Unatoč tome, cijena dionice postala je sve skuplja. Cijena dionice je 155 puta veća od očekivane godišnje zarade po dionici (što pokazuje koliko investitori plaćaju za svaki dolar zarade), što je razina slična onoj iz tehnološke groznice 2021. godine, kada je tržišna vrijednost Tesle prvi put prešla prag od bilijun dolara.

Ovakva procjena čini Teslu daleko najskupljom dionicom u grupi "Veličanstvenih sedam", koja uključuje i tehnološke divove poput Alphabeta, Amazona, Applea, Mete, Microsofta i Nvidije. Sljedeća najbliža tvrtka u grupi je gigant za AI čipove, Nvidia, čija se dionica trguje po 31 puta većoj cijeni od buduće zarade. Među svim američkim dionicama vrijednim najmanje 100 milijardi dolara, samo Palantir Technologies ima viši omjer.

"'Tesla je procijenjena kao brzorastuća tvrtka, ali u posljednje dvije godine nije zabilježila značajan rast prihoda', ističe Dmitry Shlyapnikov, analitičar u Horizon Investments. 'Elon Musk mora investitorima pružiti drugačiju priču o rastu. A Optimus je odgovor.'"

To objašnjava zašto se Muskov kontroverzni platni paket, vrijedan desetke milijardi dolara, snažno oslanja na uspjeh Optimus robota. Ipak, teško je kriviti investitore ako osjećaju zbunjenost dok Musk neprestano mijenja priču o tome što njegova tvrtka zapravo jest i što će tek postati.