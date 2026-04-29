Zašto IT tvrtke često ne znaju koliko im projekti stvarno zarađuju?

Fragmentirani alati skrivaju stvarne troškove IT projekata, a nova platforma povezuje operativne i financijske podatke te menadžmentu daje jasan uvid u profitabilnost prije nego što problemi postanu vidljivi

U industriji koja se snažno oslanja na podatke, analitiku i optimizaciju procesa, iznenađujuće velik broj IT tvrtki i digitalnih agencija i dalje nema jasan odgovor na jedno ključno pitanje – koliko su njihovi projekti uistinu profitabilni?

Problem u pravilu nije nedostatak alata, već njihova fragmentacija. Upravljanje zadacima, praćenje radnog vremena i interna komunikacija odvijaju se kroz različite sustave, što menadžmentu otežava dobivanje cjelovite slike poslovanja i donošenje informiranih odluka.

Posljedica je da se uspješnost projekata često procjenjuje na temelju parcijalnih podataka. Kada operativni i financijski uvidi nisu povezani, čak i manja odstupanja u planiranju mogu imati znatan utjecaj na ukupnu profitabilnost.

U praksi se pritom pokazuje da timovi gube značajan dio radnog vremena – u nekim slučajevima i više od 30 posto – na neplanirane zadatke, izmjene i ad hoc zahtjeve. Taj dio rada rijetko je jasno vidljiv u standardnim izvještajima, iako izravno utječe na troškove i marže projekata.

Na rješavanju upravo tog problema radi startup UnitPick, koji je razvio platformu UnitLook s ciljem povezivanja ključnih poslovnih procesa u jedinstven sustav. Za razliku od klasičnih rješenja koja su primarno usmjerena na operativni dio rada, UnitLook stavlja naglasak na poslovni kontekst – povezujući aktivnosti timova s konkretnim ishodima projekata i omogućujući jasniji uvid u njihovu učinkovitost.

„Tvrtke ne pate od nedostatka alata, nego od nedostatka jasnih i povezanih podataka“, ističe osnivač UnitPicka Igor Lišinski.

Takav pristup omogućuje tvrtkama da preciznije razumiju stvarne troškove projekta, lakše identificiraju gdje dolazi do odstupanja od plana te prepoznaju dijelove procesa koji generiraju najveće gubitke vremena i resursa. Platforma pritom koristi elemente umjetne inteligencije za analizu rada i otkrivanje neefikasnosti, uključujući situacije u kojima projekti izlaze iz planiranih okvira – i to prije nego što se problem odrazi na financijske rezultate.

Rješenje je prvenstveno usmjereno na male i srednje IT tvrtke te digitalne agencije, koje uz ograničene resurse i sve veći pritisak na marže traže veću kontrolu nad poslovanjem.

Uz razvoj vlastitog proizvoda, UnitPick se bavi i implementacijom prilagođenih rješenja te integracijom umjetne inteligencije u poslovne procese klijenata, čime dodatno produbljuje razumijevanje stvarnih potreba tržišta.

U uvjetima rastuće konkurencije i sve većeg pritiska na profitabilnost, sposobnost razumijevanja stvarnih troškova i učinkovitosti projekata postaje jedna od ključnih konkurentskih prednosti.

Platforma je trenutačno dostupna korisnicima u regiji, uz planove daljnjeg razvoja i širenja na međunarodno tržište.