Zašto je memorija postala važnija od LLM modela

Pobjeda "lopata" vs. "krampova": investitori su shvatili da se u zlatnoj groznici umjetne inteligencije trajna vrijednost ne nalazi nužno u onome tko kopa i sadi (platforme), već u onome tko osigurava alat (memorija i procesori)

Kod investitora dugo je vladalo uvjerenje da će najveći pobjednici ere umjetne inteligencije biti kompanije koje razvijaju velike jezične modele i korisničke platforme. Međutim, Wall Street pokazuje da novac seli iz softvera u hardver.

Gdje je trebalo uložiti

Jučer je poput praska odjeknula vijest da je kompanija Micron dostigla tržišnu vrijednost od jednog bilijuna dolara. Jer je UBS, američka investicijska banka koja je, između ostalog, poznata po analitičarskim izvještajima koji pomično pomiču tržište, utrostručila ciljanu cijenu dionice Microna sa 535 dolara na 1.625 dolara. Time su jasno dali do znanja da se investicijski fokus mijenja. Dionica je zabilježila skok od preko 18 posto u jednom danu, dostigavši cijenu iznad 895 dolara, čime je Micron ušao u ekskluzivni klub tehnoloških kompanija s bilijunskom vrijednošću.

Kraj softverske euforije

Prva faza AI-ja bila je klađenje na platforme. Kad su modeli postajali sve sličniji jedan drugome, a razlika između OpenAI-jevog i Googleovog proizvoda sve teže objašnjiva, investitorima je postalo jasno da nitko od njih ne može trajno podići cijenu svojih usluga. Tko god pokuša, izgubi korisnike jer postoji pet jednakovrijednih alternativa. Za startupove tu je i Kina sa svojim cjenovnim ratom, ali to je druga priča. U takvoj situaciji, zarada je ograničena, čak i kod enterprise korisnika koji plaćaju dugoročno.

Istovremeno, čipovi koji su tim modelima fizički potrebni za rad, posebice memorijski čipovi visoke propusnosti, i dalje se proizvode na samo nekoliko mjesta na planetu, a narudžbe premašuju kapacitete. Tu se sad upleće geopolitika, ali opet, drugom prilikom. Tko kontrolira tu fizičku infrastrukturu, može diktirati cijenu, što je Nvidia pokazala bolje od ikoga. Investitori to shvaćaju i jednostavno prate tu logiku.

Dok su se rane faze AI-ja oslanjale primarno na sirovu snagu GPU procesora, nova faza, agentic AI, stvorila je kritično usko grlo u memorijskom podsustavu. Upravo tu leži razlog Micronovog povijesnog uzleta.

Agenti sitno vezu

Razlika između tradicionalnih LLM modela i agentnih AI sustava je praktična. Stari način rada bio je jednostavan: postavi pitanje, model odgovori, gotovo. Agentni sustavi rade drukčije: dobiju zadatak, planiraju korake, izvršavaju ih jedan po jedan, provjeravaju rezultat, ispravljaju greške, ponavljaju. Umjesto jednog odgovora, tisuće međukoraka. To znači da memorija mora biti konstantno dostupna, brza i velika, jer sustav ne staje između koraka da bi čekao podatke.

Tradicionalni LLM-ovi uglavnom su obrađivali izolirane upite. Agenti, s druge strane, moraju održavati kontinuitet kroz stotine koraka: planiranje, provjeru baza podataka, izvršavanje koda i analizu grešaka. Memorija više nije mjesto gdje se podaci čuvaju između koraka, ona je prostor u kojima se ti koraci događaju.

HBM tehnologija omogućila AI revoluciju

Procesori su odavno prestali biti usko grlo. Problem je bio drugdje: najbrži čip na svijetu beskoristan je ako mora čekati na podatke koji dolaze presporo. Konvencionalna memorija i procesor komuniciraju kao dva ureda u različitim zgradama, poruke putuju, troše vrijeme. HBM (High Bandwidth Memory) je arhitektonsko rješenje koje te dvije zgrade spaja u jednu: memorijski čipovi slažu se u slojeve direktno uz procesor, put se skraćuje za red veličine. Zbog toga je potražnja za tim čipovima premašila sve što su proizvođači mogli planirati.

Nema više loših godina

Promatramo li kretanje dionica ove godine, raskorak je vidljiv. Softverske kompanije koje su dominirale ranim ciklusom sada se bore s visokim troškovima i sporim povratom ulaganja za investitore koji su očekivali brže rezultate. Tržište ih više ne tretira kao disruptore nego kao skupe posrednike koji su, kako se kaže, izgubili prednost.

Na drugoj strani, Micron, SK Hynix i Samsung prestali su biti ono što su desetljećima bili: ciklički proizvođači čipova čije su dionice padale svaki put kad bi potrošačka elektronika ušla u lošu godinu. Postali su strateške kompanije bez kojih ostatak industrije ne može funkcionirati. Čak i Intel, koji je donedavno bio sinonim za propuštene prilike, bilježi višestruki rast dionice jer posjedovanje vlastite tvornice čipova u trenutku geopolitičke napetosti oko poluvodiča vrijedi više od bilo kojeg softverskog rješenja koje se može kopirati preko noći.

Micron u novoj kategoriji

UBS, kao katalizator naglog uspona, Micron više ne gleda kao kompaniju čiji prihodi ovise o tome koliko se telefona i laptopa proda te godine, nego kao kompaniju čija je potražnja predvidiva, dugoročna i teško zamjenjiva. Kad investitori u neku kompaniju imaju više povjerenja u stabilnost budućih prihoda, spremni su platiti više za istu zaradu. To je ono što se dogodilo s Micronom i to je razlog zašto je taj skok dionice od 19 posto u jednom danu bio nešto više od dobre vijesti: bio je signal da je tržište promijenilo mišljenje o tome u koju kategoriju ta kompanija uopće spada.

Silicij i memorija kolo vode

Investicijska teza da su AI platforme mrtve označava kraj početne faze razvoja umjetne inteligencije. Svijet je ušao u fazu u kojoj se cijeni fizička izvedivost i skalabilnost. Dok se softverski sektor bori s regulacijom, autorskim pravima i međusobnim natjecanjem u cijenama, hardverski giganti drže ključeve kraljevstva. Micronov ulazak u klub bilijunaša nije kraj trenda, već potvrda nove ekonomske stvarnosti: u digitalnom svijetu agenata, silicij i memorija su pobjednici.