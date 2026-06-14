Zašto se tako malo priča o Mistralu koji razvija europski digitalni suverenitet?

Mistral je pariška tvrtka osnovana 2023. i danas najistaknutiji europski razvijatelj modela umjetne inteligencije. Prema pisanju Bloomberga, u tijeku su pregovori o prikupljanju oko 3 milijarde eura uz procjenu vrijednosti od 20 milijardi eura. Za usporedbu, Anthropic je krajem svibnja procijenjen na 965 milijardi dolara, a OpenAI u ožujku na 852 milijarde. Mistralova brojka tako iznosi tek oko 2% američkih divova, no za europske prilike riječ je o jednoj od najvećih procjena dosad.

U rujnu 2025. tvrtka je u rundi koju je vodio nizozemski ASML procijenjena na 11,7 milijardi eura, uz ulaganje od 1,3 milijarde eura za 11% udjela. Prihod je s otprilike 20 milijuna dolara početkom 2025. narastao na više od 400 milijuna do veljače 2026., uz cilj od milijardu eura prihoda u ovoj godini.

Mistral se okreće idustriji

Za razliku od ChatGPT-a, koji cilja stotine milijuna svakodnevnih korisnika, Mistral se usmjerio na poslovne kupce, takozvani B2B segment, prije svega na industriju. Krajem svibnja predstavljena su partnerstva s Airbusom, BMW-om i francuskim energetskim društvom Électricité de France (EDF). Airbus je potpisao petogodišnji ugovor o korištenju cijelog Mistralova paketa modela, uz mogućnost pokretanja na vlastitim poslužiteljima ili u zatvorenom oblaku. BMW modele koristi za simulacije sudara, oslanjajući se na podatkovnu bazu veću od jednog petabajta podataka.

Zašto se o europskom AI-ju manje čuje?

Dobar dio te tehnologije teško se prevodi u naslove. Takozvani surogatni modeli, brzi zamjenski izračuni koji štede skupe klasične simulacije strujanja zraka ili prijenosa topline, ne stvaraju virusne snimke ni rasprave na društvenim mrežama. Mistral usporedno gradi i vlastiti podatkovni centar južno od Pariza, s proračunom koji se mjeri milijardama eura.

Odgovor je dijelom u prirodi proizvoda. Potrošački AI vidljiv je jer se koristi svaki dan, dok industrijski radi u pozadini, na mjestima do kojih čitatelj nema pristup. Tehnologija koja ubrzava razvoj zrakoplova ili automobila ne ostavlja trag u svakodnevici, pa rjeđe dolazi i do medija. Modeli koji štede skupe testove klasične simulacije strujanja zraka ili prijenosa topline nisu viralni materijal kao slopovi ili halucinacije modela.

Osim toga, tu je riječ o financijskim veličinama. Iznos od 20 milijardi eura djeluje skromno pokraj američkih stotina milijardi dolara, premda je za europski tehnološki ekosustav iznimno velik. Mediji žele da se sve uspoređuje prema američkim mjerilima kad su u pitanju investicije i vrijednosti kompanija, pa svaka europska brojka ne izgleda impresivno.

Gradi se digitalni suverenitet

Pojam koji se uz Mistral najčešće spominje jest digitalni suverenitet, kontrola nad podacima i infrastrukturom unutar EU. Izvršni direktor Arthur Mensch ističe važnost vlastite infrastrukture, sve do mogućeg razvoja vlastitih čipova. Tvrtka, među ostalim, radi i na europskom modelu za otkrivanje sigurnosnih ranjivosti, kao odgovoru na Anthropicov ograničeni model Mythos. Za sektore važne za državne politike, zrakoplovstvo, energetiku i obranu, to je presudna činjenica. Odluke o nabavi često ovise upravo o tome ostaju li podaci pod domaćim okom.

Tko zapravo plaća europski AI?

Glavni investitori su francuska državna banka Bpifrance i nizozemski ASML, nizozemski lider u litografiji. No među ulagačima su i veliki američki fondovi: Andreessen Horowitz, General Catalyst i Lightspeed. Podatkovni centar temelji se na čipovima američke Nvidije. Gotovo je ironično da se europska digitalna autonomija dijelom financira američkim kapitalom i pogoni američkim i tajvanskim hardverom. Suverenost u ovom slučaju ne znači potpunu neovisnost, nego kontrolu nad podacima.

Hoće li se Mistralov pristup pokazati održiv, pokazat će prijelaz s najava na potpisane ugovore i to drže li modeli razinu pouzdanosti koju traže stroge certifikacije u zrakoplovstvu i autoindustriji.