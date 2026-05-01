Zelenilo na burzama: Alphabet predvodi pobjednički niz tehnološkog sektora

Alphabet, Amazon, Meta i Microsoft premašili su očekivanja tržišta u prvom tromjesečju, dok ulaganja u umjetnu inteligenciju i usluge u oblaku postaju ključni pokretači globalnog gospodarstva

Četiri vodeće svjetske tehnološke kompanije – Alphabet, Amazon, Meta i Microsoft – objavile su ovoga tjedna iznimno dobre kvartalne rezultate, koji su redom nadmašili predviđanja analitičara. Glavni zamašnjak ovog rasta bio je ubrzani razvoj umjetne inteligencije i računalstva u oblaku, kao što je to trend posljednjih godina.

Alphabet dominira

Najveću pažnju na burzama privukao je Alphabet, krovna tvrtka Googlea, čija je neto dobit u razdoblju od siječnja do ožujka narasla za čak 81%, dosegnuvši 62,6 milijardi dolara. Ukupni prihod tvrtke porastao je za 22% na 109,9 milijardi dolara. Zahvaljujući zim rezultatima, vrijednost dionice Alphabeta skočila je za više od 7%, čime se tržišna vrijednost kompanije približila granici od 4,5 bilijuna dolara.

Dominantni izvor prihoda za Alphabet i dalje je digitalno oglašavanje putem Googleove tražilice, s rastom od 16% u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, najbrže rastući segment bio je Google Cloud, čiji su prihodi skočili za 63 posto na 20 milijardi dolara, potaknuti potražnjom korporativnih klijenata i vladinih agencija. Ovi podaci sugeriraju da se velika ulaganja u AI infrastrukturu počinju isplaćivati, unatoč povremenim strahovima investitora o prevelikim troškovima nove tehnologije.

Skok dionice GOOG nakon objave rezultata Google Finance

Ostali pozitivni, ali suzdržano

Za razliku od Alphabeta, reakcije tržišta na rezultate Mete i Microsofta bile su suzdržanije. Meta Platforms je izvijestila o dobiti od 26,8 milijardi dolara, što je porast od 61%, uz prihod od 56,3 milijarde dolara. Međutim, najava povećanja kapitalnih rashoda na iznos između 125 i 145 milijardi dolara za razvoj AI infrastrukture uzrokovala je pad dionica od 7%, jer ulagači preispituju strategiju visokih troškova tih ulaganja.

Microsoft je također zabilježio dvoznamenkasti rast neto dobiti od 23%, koja je iznosila 31,8 milijardi dolara. Ključni faktori u tome bili su divizije Microsoft Cloud i Azure, dok su segmenti hardvera i igara ostvarili nešto slabije rezultate. Tvrtka je najavila da će njezini kapitalni izdaci ove godine dosegnuti 190 milijardi dolara, što predstavlja skok od 60% u odnosu na prošlu godinu, čime se potvrđuje intenzivna "utrka u naoružavanju" tehnologijom umjetne inteligencije, gdje ova kompanija očito ne misli zaostajati.

Amazon je zaokružio uspješan niz s rastom prodaje u svom cloud odjelu od 28%. Neto dobit tvrtke iznosila je 30,3 milijarde dolara, uz ukupne prihode od 181,5 milijardi dolara. Izvršni direktor Andy Jassy stao je u obranu Amazonovog plana ulaganja od 200 milijardi dolara u robotiku, poluvodiče i satelite, naglašavajući da su ti troškovi usmjereni na dugoročne povrate. Rezultati pokazuju da potražnja za Amazonovim uslugama ostaje snažna, dodatno ojačana nedavnim partnerstvima s tvrtkama OpenAI i Anthropic.

Nvidia premašila 5 bilijuna USD

Od ostalih velikih tehnoloških igrača, još se očekuju rezultati Applea i Nvidije, kako bi se vidjelo je li ovaj sektor zaista nastavlja s nizom izvrsnih i pozitivnih izvješća. Dok to ne stigne, ažurirana je i tablica najvrjednijih kompanija s dionicama javno dostupnima na burzama, gdje Nvidia i dalje vodi s tržišnom kapitalizacijom većom od – 5 bilijuna američkih dolara.