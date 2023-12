Prije otprilike godinu dana, The Economist je istaknuo da je 2022., godinu – uz događaje kao što je početak rata u Ukrajini – obilježio ni manje ni više nego: kraj kriptofinancija, njihov odlazak u prošlost. Kao što se iz cijena kriptoimovine vidi, The Economist je bio potpuno u krivu. Bitcoin, kao neki benchmark, prvih se dana posljednjeg mjeseca 2023. godine približava cijeni od 40.000 dolara. No to ne znači da cvjeta cvijeće u svim sektorima blockchain ekonomije. Naprotiv, slomilo se tržište u sektoru od kojeg se još nedavno očekivao ključni poticaj razvitku. Riječ je o tzv. non-fungible tokenima (NFT).