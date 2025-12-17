Čitatelji biraju - najbolje u 2025. godini: Audio uređaji

U prikladnom raspoloženju provođenja inventure i rekapitulacije godine koja je skoro za nama, želimo čuti glas naroda i dati vam priliku da odaberete po vama najbolje u godini za nama iz domene računalne, audio i ostale tehnofilske opreme

Kraj godine, svođenje računa, odabir najboljeg za nama i prilika čitateljima da sami odaberu što misle da je iz više ponuđenih kategorija bilo najbolje u godini koju privodimo kraju.

Ponuđeni uređaji su recenzirani u ovogodišnjim Bugovima (svi su opisi dostupni i na našem webu), a podijeljeni su u 10 kategorija koje idu abecednim redom: Audio, Gadgeti, Grafičke kartice, Headseti, Laptopi, Matične ploče, Miševi, Mobiteli, Monitori i Tipkovnice (možda na kraju dodamo još izbor osobe godine i igre godine - više kao zabavni dodatak ovom prvom, konkretnijem dijelu). Objave će se pojavljivati u razmacima od 24 sata.

Obratite pažnju u današnjoj i kasnijim anketama - svaki dan da ide po jedna kategorija - da neki od njih imaju vrlo slična imena, ali se radi o bitno različitim uređajima unutar iste kategorije.

Ukoliko smatrate da nešto nedostaje, slobodno spomenite u komentarima (znamo da ćete to svejedno napraviti i bez ove napomene...).

