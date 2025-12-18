Čitatelji biraju - najbolje u 2025. godini: Gadgeti

U prikladnom raspoloženju provođenja inventure i rekapitulacije godine koja je skoro za nama, danas je na redu druga od deset kategorija u kojoj biramo najbolji proizvod za 2025. - gadgeti

Novi dan, nova kategorija u našoj anketi za čitatelje - koji od ponuđenih 10 uređajčića (hrv. - "gadgeta") smatrate svojim favoritom za ovu godinu? Ako vam je, pak, promaklo, dajte svoj glas i u prethodnoj anketi za najbolji audio uređaj.

Obratite pažnju u današnjoj i kasnijim anketama da neki od njih imaju vrlo slična imena.

Anketa Glasanje do 25.12.2025. Glasanje zatvoreno Gadgeti Apple AirTag 2 DJI Mavic 4 Pro dron Lenovo T1 (naočale) Microsoft Surface Pro 12-Inch Nintendo Switch 2 Oakley Meta Vanguard Samsung Frame Pro TV Samsung Galaxy Ring Withings Body Scan (Pametna vaga 2025 XGIMI MoGo 4 Laser Projektor Ukupni broj glasova: Pošalji glas