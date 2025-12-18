Čitatelji biraju - najbolje u 2025. godini: Gadgeti
U prikladnom raspoloženju provođenja inventure i rekapitulacije godine koja je skoro za nama, danas je na redu druga od deset kategorija u kojoj biramo najbolji proizvod za 2025. - gadgeti
Novi dan, nova kategorija u našoj anketi za čitatelje - koji od ponuđenih 10 uređajčića (hrv. - "gadgeta") smatrate svojim favoritom za ovu godinu? Ako vam je, pak, promaklo, dajte svoj glas i u prethodnoj anketi za najbolji audio uređaj.
Obratite pažnju u današnjoj i kasnijim anketama da neki od njih imaju vrlo slična imena.
Anketa Glasanje do 25.12.2025. Glasanje zatvoreno