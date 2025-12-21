Čitatelji biraju - najbolje u 2025. godini: Laptopi

Ne samo "za one u pokretu", prijenosnici su već dugo i glavni izbor za kućno i glavno računalo većine korisnika. Nudimo vam 10 komada koji su nam se učinili najboljim predstavnicima u ovoj godini

Peta kategorija u našoj anketi za čitatelje - Laptopi.

Ako vam je, pak, promaklo, dajte svoj glas i u prethodnim anketama za kategorije Audio, Gadgeti, Grafičke kartice i Headseti.

Obratite pažnju u današnjoj i kasnijim anketama da neki od njih imaju vrlo slična imena.

Anketa Glasanje do 28.12.2025. Glasanje zatvoreno Laptopi Acer Swift Go 14 AI Apple MacBOok Air M4 ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025) ASUS Zenbook Duo ASUS Zenbook S 14 Chuwi GameBook CWI627 Ryzen 9 9955HX Dell XPS 13 Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Ukupni broj glasova: Pošalji glas