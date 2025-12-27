Čitatelji biraju - osobu iz svijeta tehnologije koja je obilježila 2025. godinu
Polako se bližimo kraju ovog vašeg izbora najboljih u 2025., pa nakon hardverskog dijela, red je izbarati i osobu koja je, po vašem izboru, obilježila godinu koju je na zalasku
U deset katergorija predložili smo vam po dest različitih uređaja. A sada je došao red i na najznačajnije i najutjecajnije osobe u globalnoj tehnološkoj industriji 2025., što znači da se vrtimo oko AI-ja, cloud infrastrukture, čipova i “big tech” platformi.
Naravno, ako mislite da smo nekoga propustili navesti, slobodno to ispravite svojim prijedlogom u komentarima.
Anketa Glasanje do 3.1.2026. Glasanje zatvoreno
S ovom kategorijom zaključujemo ovogodišnji čitateljski izbor najboljih uređaja i osoba iz svjieta tehonologije za ovu godinu. Pričekat ćemo par dana da završite s glasanjem i onda objaviti tko je pobijedio u svakoj od pojedinih kategorija.