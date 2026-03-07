Hoćete li pratiti Formulu 1 ove sezone?
Ovog vikenda starta nova sezona Formule 1, pa vas pitamo – hoćete li pratiti prijenose i rezultate, zanima li vas uopće to natjecanje?
Nakon 16 godina Formula 1 je u Hrvatskoj opet dostupna svima jer je ekskluzivna prava za prijenose otkupio RTL, odnosno nacionalna televizija koju se može pratiti i preko zemaljskog signala, kao i naravno preko svih IPTV programa. To je velika promjena, pa možda i potakne zanimanje šire publike.
Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno
Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno
Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno
A sad pitanja samo za one koji prate F1 natjecanje:
Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno
Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno