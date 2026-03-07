Hoćete li pratiti Formulu 1 ove sezone?

Ovog vikenda starta nova sezona Formule 1, pa vas pitamo – hoćete li pratiti prijenose i rezultate, zanima li vas uopće to natjecanje?

Nakon 16 godina Formula 1 je u Hrvatskoj opet dostupna svima jer je ekskluzivna prava za prijenose otkupio RTL, odnosno nacionalna televizija koju se može pratiti i preko zemaljskog signala, kao i naravno preko svih IPTV programa. To je velika promjena, pa možda i potakne zanimanje šire publike.

Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno Hoćete li pratiti prijenose Formule 1 u 2026. godini? Da, sve utrke koje stignem pogledati Povremeno Ne zanima me uopće Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno Što kažete za povratak na komentatorska mjesta Blažička i Novaka? odlična odluka, oni su najbolji svejedno mi je ima i boljih, radije bih da je netko drugi grozna odluka, naporni su mi Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno Jest li i do sada pratili Formulu 1? Da, redovito Da, povremeno Dugo već nisam jer nisam imao gdje gledati utrke Nisam Ukupni broj glasova: Pošalji glas

A sad pitanja samo za one koji prate F1 natjecanje:

Anketa Glasanje do 14.3.2026. Glasanje zatvoreno Koji vozač je vaš favorit? Lando Norris Oscar Piastri Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell Kimi Antonelli Fernando Alonso Carlos Sainz netko drugi Ukupni broj glasova: Pošalji glas