Kako dolazite do novih filmova i TV serija?

Uz gledanje sportskih događaja, najpopularnija zabava je odlazak u kino ili gledanje doma filmova i TV serija. Kako dolazite do njih?

Nekada su nam na raspolaganju bila samo kina i televizija, pa se pojavio VHS, a odmah i piratstvo. Prošlo je puno vremena od tog doba, danas rijetko tko gleda filmove s fizičkog medija, tako lako su nam dostupni online, bilo preko zemaljskog signala ili hrpe IPTV kanala (koji uključuju i javne TV), a onda i niza video stream servisa, o piratskim izvorima da ne govorimo...

Iz koji izvora ih vi nabavljate?