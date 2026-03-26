Europol otkrio Kineza koji je držao 373.000 dark web stranica i varao kupce ilegalnog sadržaja

U opsežnoj međunarodnoj akciji predvođenoj njemačkom policijom i Europolom, ugašen je ogroman broj stranica, identificirano 440 kupaca te je razotkriven 35-godišnji "mastermind" operacije iz Kine

Sandro Vrbanus četvrtak, 26. ožujka 2026. u 07:18

Europol i partneri iz preko 20 zemalja svijeta, od Ukrajine preko Europe pa do Kanade, uključujući hrvatsku Službu kibernetičke sigurnosti MUP-a, u razdoblju od 9. do 19. ožujka proveli su završnu fazu operacije kodnog naziva Alice. Ta je globalna inicijativa bila usmjerena protiv jedne od najvećih ilegalnih mreža na dark webu, koja je od 2021. godine bila pod nadzorom njemačkih istražitelja. Istraga je započela fokusom na platformu "Alice with Violence CP", da bi se kasnije ustanovilo kako je cijeli sustav služio za distribuciju materijala spolnog zlostavljanja djece (CSAM) i usluga kibernetičkog kriminala (CaaS).

Mreža dark web domena

Istražitelji su otkrili fascinantne razmjere operacije u kojoj je samo jedan pojedinac upravljao s više od 373.000 "onion" domena. Iako su stranice oglašavale pakete ilegalnog materijala po cijenama od 17 do 215 eura, radilo se o sofisticiranoj prijevari. Kupci koji su plaćali kriptovalutama nikada nisu dobili obećani sadržaj, no samim pokušajem kupnje postali su metama policijske obrade. Tijekom petogodišnjeg razdoblja, operater je na ovaj način od približno 10.000 korisnika širom svijeta protupravno stekao više od 345.000 eura.

Kao glavni osumnjičenik identificiran je,35-godišnjak s prebivalištem u Kini, za kojim je Njemačka izdala međunarodni nalog za uhićenje. On je na vrhuncu aktivnosti upravljao s 287 servera, od kojih se 105 nalazilo na njemačkom tlu. Uz gašenje otkrivenih domena, policija je zaplijenila brojne elektroničke uređaje, mobitele i nosače podataka koji će poslužiti kao ključni dokazi u daljnjim postupcima protiv korisnika platforme.

Fokus na potencijalne kupce

Zahvaljujući koordinaciji Europola i razmjeni obavještajnih podataka, identificirano je 440 kupaca širom svijeta. Iako su ostali uskraćeni za ilegalni materijal koji su pokušali kupiti, istražitelji naglašavaju kako su upravo te osobe, zbog prirode traženog sadržaja, klasificirane kao mete visoke vrijednosti za sigurnosne službe. Operacija je i dalje u tijeku za više od stotinu tih pojedinaca, dok su istovremeno poduzete mjere zaštite djece u svim slučajevima gdje je detektirana neposredna prijetnja.

Ključnu ulogu u uspjehu operacije odigrali su stručnjaci Europola koji su olakšali razmjenu informacija između nacionalnih policija i pružili potporu u praćenju transakcija kriptovaluta. Dosadašnji rezultati akcije uključuju gašenje cjelokupne infrastrukture, zapljenu 105 servera te razbijanje kompleksnog modela "kriminala kao usluge".

