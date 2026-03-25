Naručio RTX 5090, a u kutiji ga dočekao - deterdžent za rublje

Kupac iz Indije platio je gotovo 3.000 eura za novu RTX 5090 grafičku karticu na Amazonu, no u kutiji ga je dočekao deterdžent. Ovo je podsjetnik na opasnosti kupnje od prodavača 'treće strane'

Bug.hr srijeda, 25. ožujka 2026. u 09:18
📷 Foto: Reddit
Foto: Reddit

Jedan student iz Indije doživio je neugodno iznenađenje nakon što je putem Amazona naručio jednu od najjačih grafičkih kartica na tržištu, Gigabyte RTX 5090. Umjesto grafičke vrijedne gotovo 3.000 eura u paketu ga je dočekao kilogram deterdženta za pranje rublja. Ovaj slučaj, o kojem jeizvijestio TechRadar, služi kao jasno upozorenje o rizicima kupnje skupe opreme od neprovjerenih prodavača na online platformama.

Kako se dogodila prijevara

Prema objavi na Redditu, student Harsh Raj naručio je grafičku karticu 10. ožujka od prodavača treće strane pod nazivom "Fab World Point", pri čemu je pošiljku logistički odradio sam Amazon ("fulfilled by Amazon"). Kada je paket stigao, u izubijanoj kutiji grafičke kartice nalazio se samo paket deterdženta marke Ghadi.

Iako su neki korisnici na Redditu izrazili sumnju jer video otpakiravanja nije snimljen u jednom neprekinutom kadru, ključni dokaz leži u težini paketa. Na službenoj naljepnici pošiljke navedena je težina od 1,56 kilograma, što je znatno manje od otprilike tri kilograma koliko teži zapakirana RTX 5090 kartica. Nažalost, unatoč ovom očitom neskladu i priloženim dokazima, Amazon Indija je nakon osmodnevne istrage odbio zahtjev za povrat novca, tvrdeći kako je "isporučen ispravan proizvod".

Treba se paziti

Ovaj incident nije jedini takav slučaj. Kupac je otkrio i druge slične pritužbe na istog prodavača, a čini se da je tržište trenutačno preplavljeno prijevarama zbog ogromne potražnje i visokih cijena grafičkih kartica. Cijena RTX 5090 kartice, čija je preporučena maloprodajna cijena u SAD-u oko 2.000 dolara, na tržištu doseže i preko 3.000 dolara zbog nestašice GDDR7 memorije i velike potražnje iz AI sektora.

Takva situacija stvara plodno tlo za prevarante. U drugim zabilježenim slučajevima, kupci su umjesto skupog hardvera dobivali kamenje, ručnike ili čak torbice. Jedan od dodatnih znakova za uzbunu u ovom slučaju bio je i račun na kojem je stajala stopa poreza od nula posto, što je nemoguće za tako vrijednu elektroniku u Indiji, gdje porez iznosi 18 posto.

Ova priča služi kao važan podsjetnik. Prilikom kupnje skupih proizvoda, pogotovo od prodavača treće strane, rizik je jednostavno prevelik. Ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, vjerojatno i jest. Uvijek je pametno snimiti cjelovito i neprekinuto otvaranje paketa, počevši od trenutka dok je još uvijek zapakiran i zapečaćen. Iako biste na kraju trebali dobiti svoj novac natrag, proces može biti dug, stresan i iscrpljujuć.

Kupac sada pokušava dobiti povrat novca putem svoje banke i razmatra prijavu sudu za zaštitu potrošača. Njegovo iskustvo pokazuje da čak i na velikim platformama poput Amazona oprez nikada nije suvišan, pogotovo kada se radi o tisućama eura.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi