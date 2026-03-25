Naručio RTX 5090, a u kutiji ga dočekao - deterdžent za rublje

Kupac iz Indije platio je gotovo 3.000 eura za novu RTX 5090 grafičku karticu na Amazonu, no u kutiji ga je dočekao deterdžent. Ovo je podsjetnik na opasnosti kupnje od prodavača 'treće strane'

Jedan student iz Indije doživio je neugodno iznenađenje nakon što je putem Amazona naručio jednu od najjačih grafičkih kartica na tržištu, Gigabyte RTX 5090. Umjesto grafičke vrijedne gotovo 3.000 eura u paketu ga je dočekao kilogram deterdženta za pranje rublja. Ovaj slučaj, o kojem jeizvijestio TechRadar, služi kao jasno upozorenje o rizicima kupnje skupe opreme od neprovjerenih prodavača na online platformama.

Kako se dogodila prijevara

Prema objavi na Redditu, student Harsh Raj naručio je grafičku karticu 10. ožujka od prodavača treće strane pod nazivom "Fab World Point", pri čemu je pošiljku logistički odradio sam Amazon ("fulfilled by Amazon"). Kada je paket stigao, u izubijanoj kutiji grafičke kartice nalazio se samo paket deterdženta marke Ghadi.

Iako su neki korisnici na Redditu izrazili sumnju jer video otpakiravanja nije snimljen u jednom neprekinutom kadru, ključni dokaz leži u težini paketa. Na službenoj naljepnici pošiljke navedena je težina od 1,56 kilograma, što je znatno manje od otprilike tri kilograma koliko teži zapakirana RTX 5090 kartica. Nažalost, unatoč ovom očitom neskladu i priloženim dokazima, Amazon Indija je nakon osmodnevne istrage odbio zahtjev za povrat novca, tvrdeći kako je "isporučen ispravan proizvod".

Treba se paziti

Ovaj incident nije jedini takav slučaj. Kupac je otkrio i druge slične pritužbe na istog prodavača, a čini se da je tržište trenutačno preplavljeno prijevarama zbog ogromne potražnje i visokih cijena grafičkih kartica. Cijena RTX 5090 kartice, čija je preporučena maloprodajna cijena u SAD-u oko 2.000 dolara, na tržištu doseže i preko 3.000 dolara zbog nestašice GDDR7 memorije i velike potražnje iz AI sektora.

Takva situacija stvara plodno tlo za prevarante. U drugim zabilježenim slučajevima, kupci su umjesto skupog hardvera dobivali kamenje, ručnike ili čak torbice. Jedan od dodatnih znakova za uzbunu u ovom slučaju bio je i račun na kojem je stajala stopa poreza od nula posto, što je nemoguće za tako vrijednu elektroniku u Indiji, gdje porez iznosi 18 posto.

Ova priča služi kao važan podsjetnik. Prilikom kupnje skupih proizvoda, pogotovo od prodavača treće strane, rizik je jednostavno prevelik. Ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, vjerojatno i jest. Uvijek je pametno snimiti cjelovito i neprekinuto otvaranje paketa, počevši od trenutka dok je još uvijek zapakiran i zapečaćen. Iako biste na kraju trebali dobiti svoj novac natrag, proces može biti dug, stresan i iscrpljujuć.

Kupac sada pokušava dobiti povrat novca putem svoje banke i razmatra prijavu sudu za zaštitu potrošača. Njegovo iskustvo pokazuje da čak i na velikim platformama poput Amazona oprez nikada nije suvišan, pogotovo kada se radi o tisućama eura.