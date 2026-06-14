Prevara putem maila ispraznila proračun Požeško-slavonske županije za nekoliko stotina tisuća eura

Iako detalji ove prevare još nisu poznati, ovakvi slučajevi najčešće uključuju lažno predstavljanje poslovnih partnera ili slanje krivotvorenih uputa za plaćanje

Požeško-slavonska županija objavila je da je iz njezina proračuna ukradeno nekoliko stotina tisuća eura nakon što je nepoznati počinitelj prevarom putem maila doveo službenike u zabludu

„Nepoznata osoba je prevarom putem elektroničke pošte navela službenike Požeško-slavonske županije na izvršenje novčane transakcije. Odmah po otkrivanju nepravilnosti, u petak 12. lipnja 2026. godine, podnesena je kaznena prijava Policijskoj upravi požeško-slavonskoj“, priopćili su iz Županije.

Policija je potvrdila da je zaprimljena kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu te da policijski službenici koji rade na suzbijanju kibernetičkog i općeg kriminaliteta obavljaju kriminalističko istraživanje kako bi otkrili počinitelja.

Iz Županije poručuju da će javnost o daljnjem tijeku slučaja i službeno potvrđenim informacijama pravodobno obavještavati u skladu s tijekom istrage.