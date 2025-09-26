Riječanin dvostruko prevaren za više od 670 tisuća eura, mislio da ulaže u kriptovalute

Lažni oglasi i pozivi o ulaganjima u kripto valute sve su češći, prevaranti djeluju uvjerljivo i ciljaju građane svih dobi, poručuju iz policije i opisuju dva nedavna slučaja u kojima su građani prevareni za velike iznose

Sandro Vrbanus petak, 26. rujna 2025. u 12:09

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske proveli su kriminalističko istraživanje dviju računalnih prijevara u kojima su žrtve ostale bez značajne svote novca. O tome su na svojim stranicama objavili i izvješće, u kojem opisuju nevjerojatne načine na koje su prevaranti uspjeli izvući ogromne količine novca od dvoje hrvatskih građana starije životne dobi.

Bajke o brzoj zaradi

U prvom slučaju 67-godišnjakinja s daruvarskog područja tijekom 2021. godine naišla je na lažni internetski oglas o ulaganju u kriptovalute. Kontaktirala ju je muška osoba koja se predstavila kao broker jedne tvrtke te je nagovorila na početno ulaganje od 300 dolara, piše PU bjelovarsko-bilogorska.

Nakon početnog ulaganja ponovno ju je kontaktirala muška osoba predstavljajući se kao zaposlenik i broker iz iste tvrtke. Obzirom da je žrtvi komunikacija izgledala ozbiljno i profesionalno, pa čak i lažni izračuni dobiti koji su joj prikazivani, bila je uvjerena da bi dodatnim uplatama mogla zaraditi još više pa je unutar nekoliko tjedana uplatila još oko 45 tisuća eura. Nakon toga ju je osoba koja se predstavljala kao broker dovela u zabludu da je izgubila uložena sredstva i na taj način je prevario za uplaćeni iznos.

Dvostruka prevara

U drugom je slučaju 73-godišnjaka s riječkog područja, također tijekom 2021. godine, telefonski kontaktirala muška osoba lažno se predstavljajući kao predstavnik jedne brokerske tvrtke te ga uvjerila kako može zaraditi ulaganjem u kriptovalute. Nakon uplaćenog početnog uloga od  tri tisuće eura, vjerujući kako će ostvariti još veću dobit, oštećeni je uplatio gotovo 200 tisuća eura. Potom ga je lažni predstavnik, pokazujući lažne grafikone, uvjerio da je zbog krivih ulaganja račun otišao u minus i da je izgubio sva sredstva.

Nedugo ga je zatim kontaktirala muška osoba koja se predstavlja kao lažni broker jedne tvrtke, a koja je lažna tvrtka kontaktirala i oštećenu iz prvog slučaja, te ga je uvjerila kako će mu kroz ulaganja vratiti dotada izgubljeni uloženi novac te kako će ostvariti i još veću zaradu. Od kolovoza do listopada 2021. godine uplatio je ukupno više od 470 tisuća eura na inozemni račun. Prevaranti su ga zatim uvjerili da je sav uloženi novac izgubio zbog krivih ulaganja.

Da bi stvar bila još gora, ovaj 73-godišnjak je prevarantima preko aplikacije za udaljeni pristup uređajima omogućio pristup svojem računalu, pa je izgubio i kontrolu nad vlastitim računalom i transakcijama. Prevaranti su tako napravili daljnje isplate i ulaganja. Sveukupno su mu ukrali više od 670 tisuća eura.

Iz policije upozoravaju da je ovim prevarama zajedničko to što su prevaranti bili iznimno uvjerljivi. Predstavljali su se kao stručnjaci, koristili lažne dokumente i grafikone, govorili tečnim jezikom financija i nudili stalnu pomoć. Njihova je taktika jednostavna – stvoriti osjećaj povjerenja, obećati brzu i sigurnu zaradu, a zatim tražiti sve veće uplate. Ovi najnoviji slučajevi, naravno, nisu jedinstveni. Gotovo da nema tjedna kad iz MUP-a ne izvještavaju o sličnim prevarama, u kojima su građani oštećeni za manji ili veći iznos.



