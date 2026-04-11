Uhićen 20-godišnjak zbog bacanja Molotovljevog koktela na kuću Sama Altmana

Napad na kuću izvršnog direktora OpenAI-a dogodio se u ranim jutarnjim satima, a osumnjičeni je ubrzo uhićen nakon što je otišao ispred ureda tvrtke i prijetio da će zapaliti zgradu

Policija San Francisca uhitila je 20-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je u petak rano ujutro bacio Molotovljev koktel na kuću izvršnog direktora OpenAI-a, Sama Altmana. Incident se dogodio u četvrti Russian Hill, a zabilježile su ga nadzorne kamere neposredno prije sedam sati po istočnom vremenu.

Kasnije tog jutra, osoba koja odgovara opisu osumnjičenog viđena je kako upućuje prijetnje ispred ureda OpenAI-a u Mission Bayu, gdje je uhićen oko 9 sati. Policijska uprava San Francisca objavila je na X-u da je osumnjičeni „prijetio da će zapaliti zgradu“.

"Srećom, nitko nije ozlijeđen. Izuzetno cijenimo brzu reakciju policije San Francisca i podršku grada u osiguravanju sigurnosti naših zaposlenika. Osumnjičeni je u pritvoru, a mi surađujemo s policijom u istrazi", rekla je glasnogovornica OpenAI-a, Jamie Radice, u izjavi za The Verge.

Istraga je još u tijeku, a optužnice nisu podignute.