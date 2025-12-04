Zadarska policija razotkrila prevaru s kriptovalutama, dvojac ilegalno zaradio 465.000 eura

Višemjesečno opsežno kriminalističko istraživanje Policijske uprave zadarske rezultiralo je podnošenjem kaznene prijave protiv dvojice hrvatskih državljana, starosti 30 i 43 godine, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prevare i pranja novca. Sumnja se da su navedena kaznena djela počinili u razdoblju od srpnja 2022. do kraja siječnja 2024. godine, nanijevši pritom značajnu materijalnu štetu većem broju građana s područja Zadarske i drugih županija, objavila je PU zadarska.

Lažna ulaganja u kriptovalute

Istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su osumnjičeni, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, planirano osmislili i putem društvenih mreža oglašavali lažni program ulaganja u kriptovalute. Žrtvama su obećavali brzu zaradu u roku od šest mjeseci, unatoč tome što nisu imali registriranu niti licenciranu tvrtku za trgovanje kriptovalutama. Lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica doveli su u zabludu najmanje 12 osoba, navodeći ih na ulaganje.

Od oštećenih su tražili minimalne uloge od čak 100.000 američkih dolara ili protuvrijednost u eurima, obećavajući brzu dvostruku zaradu, iako nisu imali namjeru isplatiti obećanu dobit niti vratiti ulaganja. Na taj način, naveli su najmanje 12 osoba da im, uplatom kriptovaluta na digitalne novčanike i predajom gotovine, u navedenom razdoblju prenesu ukupno nešto više od 337.000 eura.

Također, dvojac je osumnjičen da je u kasnijem razdoblju, od prosinca 2023. do kraja siječnja 2024., naveo dvojicu oštećenika da im omoguće pristup korisničkim računima u licenciranoj kriptomjenjačnici, obećavajući im pritom dobit od 18% u roku od šest dana. Raspolažući tim sredstvima, osumnjičeni su namjerno likvidirali sva uložena sredstva, čija je vrijednost u kriptovalutama iznosila 148.603,08 USDT. Ukupna materijalna šteta nastala počinjenjem kaznenih djela procjenjuje se na preko 465.000 eura.

Pranje ilegalne zarade

Sredstva pribavljena na opisani način osumnjičeni su dalje prenosili na razne svoje i tuđe korisničke račune, sve s ciljem prikrivanja nezakonito stečene imovinske koristi. Kako bi zametnuli tragove, ulagali su novac u investicijsko zlato i skupocjene satove.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, po nalogu suca istrage Županijskog suda u Zadru, obavljene su pretrage domova osumnjičenih te je oduzeta informatička oprema, mobiteli i dokumentacija koja se dovodi u vezu s ovim kaznenim djelima. Protiv obojice osumnjičenih podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a policija nastavlja s istraživanjem u cilju utvrđivanja eventualno drugih oštećenih osoba i razmjera materijalne štete.