Zaposlenik Googlea povlaštenim informacijama se kladio na Polymarketu, uhićen je

Američke vlasti uhitile su Googleova inženjera pod optužbom da je zlouporabom povjerljivih marketinških podataka ostvario više od milijun dolara profita na platformi za klađenje Polymarket

Ured saveznog tužitelja za Južni okrug New Yorka podigao je optužnicu protiv Michelea Spagnuola, inženjera zaposlenog u Googleu, zbog sumnje na kršenje zakona o trgovanju na temelju povlaštenih informacija. Spagnuolo, talijanski državljanin s prebivalištem u Švicarskoj, uhićen je u srijedu te je priveden pred saveznog suca u New Yorku. Prema navodima istrage, on je iskoristio rani pristup internim povjerljivim podacima kompanije kako bi plasirao unosne oklade na prognostičkoj platformi Polymarket.

Milijunski ulozi i zarada

Optuženi je navodno ostvario dobitak od oko 1,2 milijuna dolara, koristeći materijale do kojih je došao putem internog alata dostupnog svim zaposlenicima. Glasnogovornica Googlea potvrdila je da kompanija aktivno surađuje s tijelima kaznenog progona u ovoj istrazi te da je zaposlenik suspendiran. Istaknula je kako je korištenje povjerljivih informacija za plasiranje oklada ozbiljno kršenje internih pravila tvrtke – osim što je, naravno, ilegalno.

Spagnuolo je u Googleu proveo više od 12 godina radeći kao inženjer za informacijsku sigurnost. Ured saveznog tužitelja navodi da je aktivnosti na Polymarketu započeo 2024. godine, dok je u razdoblju od listopada do prosinca 2025. godine plasirao oklade povezane s Googleom u ukupnoj vrijednosti od 2,7 milijuna dolara. Zahvaljujući povlaštenim informacijama, iz tih je uloga generirao više od milijun dolara neto dobiti.

Proud to announce Polymarket's market integrity infrastructure flagged another trader who was arrested this morning in New York for insider trading.



With 2 out of 2 arrests in this industry resulting from our criminal referrals, Polymarket has emerged as the enforcement leader.… — Polymarket (@Polymarket) May 27, 2026

Tragovi u blockchainu

Sudski spisi otkrivaju da su njegovi najprofitabilniji ulasci na platformi bili povezani s točnim predviđanjem tko će, a tko neće biti najtraženija osoba na Googleovoj tražilici u 2025. godini. Tamo se okladio da to neće, primjerice, biti Bianca Censori i Donald Trump, već pjevač D4vd (trenutačno u zatvoru zbog ubojstva).

FBI je naveo da je optuženi, djelujući pod korisničkim imenom "AlphaRaccoon", svjesno i namjerno koristio manipulativne i obmanjujuće metode u izvršavanju transakcija, znajući da je do materijalnih, nejavnih podataka došao kršenjem službene dužnosti. Iako je Spagnuolo trgovao pod pseudonimom i koristio nekoliko različitih računa s kriptovalutama, koje su jedino sredstvo plaćanja na Polymarketu, istražitelji su uspjeli povezati njegove aktivnosti na blockchainu. Nakon uhićenja pušten je na slobodu uz jamčevinu od 2,25 milijuna dolara.