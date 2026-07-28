Legendarni iMac G3 'vraća se' na stolove kao sat i AI pomoćnik

Tvrtka RayCue lansirala je na platformi Kickstarter uređaj TimeCapsule G3 koji spaja prepoznatljivi dizajn računala iMac G3 iz 1998. godine s funkcijama pametnog sata, zvučnika i AI asistenta

Sandro Vrbanus utorak, 28. srpnja 2026. u 12:00

Proizvođač elektroničke opreme RayCue pokrenuo je kampanju na platformi za grupno financiranje Kickstarter s uređajem TimeCapsule G3. Riječ je o minijaturnom stolnom gadgetu dimenzija 10 x 8,5 x 8,9 centimetara čiji je vanjski izgled izravno inspiriran kultnim Appleovim računalom iMac G3 iz 1998. godine. Uređaj odlikuje prepoznatljivo poluprozirno kućište u pet veselih boja, a unutar njega integriran je sustav LED rasvjete koji pruža vizualni efekt u tamnim prostorijama. (Ne znamo jesu li izgled licencirali ili pak "posudili" bez pitanja, kao niti što će im Apple reći na to.)

Dvije hardverske izvedbe

Maleni uređaj napaja baterija kapaciteta 1200 mAh, koja se puni putem USB-C priključka. TimeCapsule G3 dostupan je u dvije hardverske konfiguracije namijenjene različitim potrebama korisnika – izvedbi Classic i naprednijoj izvedbi Neo.

Osnovna verzija, TimeCapsule G3 Classic, koristi 2,8-inčni segmentni zaslon te jednostavni zvučnik za notifikacije. Ova je verzija usmjerena na prikaz osnovnih informacija poput točnog vremena, podešavanja alarma te pokazivanja podataka o temperaturi, vlažnosti zraka i vremenskim uvjetima. Standardni model ne uključuje opcije Bluetooth povezivanja niti funkcije umjetne inteligencije.

Napredniji model TimeCapsule G3 Neo opremljen je IPS zaslonom u boji rezolucije 320 x 240 piksela, zvučnikom visoke kvalitete te ugrađenim mikrofonom. Zahvaljujući tome korisnici mogu reproducirati glazbu putem Bluetooth veze ili razgovarati s integriranim pomoćnikom baziranim na umjetnoj inteligenciji.

Posebnost naprednog modela Neo jest optimizacija umjetne inteligencije za dodatne funkcije, poput one "dogodilo se na današnji dan". Tako, primjerice, AI pomoćnik može svakog sata podijeliti s korisnikom neki od važnih događaja iz prošlosti te odgovarati na dodatna pitanja o tome u realnom vremenu.

Proizvod se trenutačno nalazi u fazi prikupljanja sredstava na Kickstarteru, gdje se verzija Classic nudi po početnoj cijeni od 49 dolara, dok je izvedba Neo dostupna već od 79 dolara. Prema službenom planu proizvođača, isporuke bi trebale započeti u rujnu. Da je proizvod hit, pokazuje i činjenica da je umjesto 10.000 dolara, koje je kampanja inicijalno imala kao cilj, već prikupljeno gotovo 150.000 dolara.

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