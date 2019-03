Meizu pere ruke od neuspješne crowdfunding kampanje

Kako smo vas jučer izvijestili, Meizu iza sebe ima jednu neuspješnu crowdfunding kampanju, onu za futuristički mobitel Meizu zero. No, umjesto da pošteno priznaju poraz, tj. da nisu uspjeli pogoditi kakav bi korisnici željeli imati mobitel, odlučili su se radije za svojevrsni spin.

Naime, glavni čovjek tvrtke Jack Wong putem društvene mreže Weibo objavio je post u kojem navodi kako crowdfunding kampanja nije bila prava te da je poslužila u samo predistraživačke svrhe te da nisu imali nikakvih planova pokrenuti masovnu proizvodnju.

This crowdfunding project was just the marketing team messing about.

Ukratko Wong u svom postu na društvenoj mreži Weibo tvrdi kako je cijela kampanja zapravo bila marketinški trik. E sad, u to možemo, ali i ne moramo vjerovati. Naime, Meizu nije neki nepoznati startup koji se tek pojavio na sceni i koji je krivo procijenio svoj proizvod. Stoga se i na neuspjeh kampanje drugačije gleda kada je Meizu u pitanju nego neki nepoznati startup.

The holeless phone is just a development project from the R&D department, we never intended to mass-produce this project.