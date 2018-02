Inferno - gamerski i potpuno nečujni mini PC iz Izraela

Izraelski proizvođač mini računala, tvrtka Compulab uskoro će pokrenuti crowdfunding kampanju kako bi namaknula novčana sredstava za izradu snažnog gamerskog mini računala naziva Inferno. Ovo gamersko računalo iz pakla osim što će biti manjih dimenzija bit će i potpuno nečujno budući ga Compulab namjerava opremiti pasivnim sustavom hlađenja.

Što se tiče hardvera Inferno će moći bez problema stati uz bok s drugim gamerskim računalima. Compulab na svojim stranicama navodi kao će Inferno imati Intelov Core i7-7700K procesor, Nvidijinu grafičku karticu GeForce GTX 1080 te pozamašnu količinu radne i podatkovne memorije.

Ovisno o dubini gamerovog džepa, Inferno će se moći opremiti s do 64 GB DDR4 memorije (2.400 MHz), s do dva NVMe SSD-a te s do četiri 2,5-inčna HDD ili SSD-a. Dodatna proširenja će također biti moguća zahvaljujući i velikoj količini USB utora – 2x USB 3.1 i 7x USB 3.0 utora.

Inferno će imati i dvostruku LAN konfiguraciju, pet DisplayPort i dva HDMI utora od čega su dva DisplayPorta i jedan HDMI od integrirane grafike, a ostali od GTX-ice 1080. Nadalje, iz priloženih fotografija vidljivo je kako će biti moguće spojiti i do 4 Wi-Fi antene. Compulab je već odradio benchmark testove kako bi budući financijeri znali što mogu očekivati od Inferna.

Crowdfunding kampanja vodit će se preko Kickstartera i kreće od 24. veljače. Tada će biti poznate i detaljnije informacije vezano uz hardver i cijene. Stay tuned.