Digital Realty započinje izgradnju svog novog data centra u Frankfurtu

FRA20 je osmišljen za podršku inovacijama umjetne inteligencijei nudit će 16 MW održive IT energije

Bug.hr četvrtak, 4. prosinca 2025. u 14:51
Digital Park Fechenheim - rendering povijesne zgrade Eiermann
Digital Realty, najveći globalni pružatelj rješenja za data centre, kolokacije i međusobno povezivanje neovisnih o oblaku i operatoru, najavio je početak izgradnje svog najnovijeg i najsuvremenijeg data centra u Frankfurtu. Poznat kao FRA20, očekuje se da će objekt isporučiti približno 16 megavata (MW) instaliranog IT kapaciteta na više od 8.100 četvornih metara. Bit će dovršen u dvije faze, podržavajući rastuću potražnju za digitalnom infrastrukturom u jednom od ključnih europskih podatkovnih središta.

FRA20 je najnoviji data centar koji Digital Realty razvija u Digital Parku Fechenheim, što će značajno proširiti njegovu prisutnost u Frankfurtu i široj Njemačkoj. Nakon što bude u potpunosti izgrađen, očekuje se da će Digital Park Fechenheim obuhvaćati 11 međusobno povezanih data centara, s ciljem isporuke ukupno 200 MW IT kapaciteta na približno 90.000 četvornih metara.

Pet od ovih data centara, uključujući nedavno otvoreni FRA18, bit će smješteni unutar povijesne zgrade Eiermann, zaštićene arhitektonske znamenitosti koja prolazi kroz transformaciju prema modernoj digitalnoj infrastrukturi. Očekuje se da će prva faza FRA20 biti operativna u proljeće 2027.

„Naša kontinuirana ulaganja u Frankfurt odražavaju i stratešku važnost lokacije i rastuću potražnju za održivom digitalnom infrastrukturom optimiziranom za umjetnu inteligenciju“, rekao je Volker Ludwig, viši potpredsjednik i generalni direktor Digital Realtyja za Srednju Europu. „S FRA20 i kontinuiranim razvojem Digital Parka Fechenheim, proširujemo ekosustav spreman za budućnost kako bismo podržali najkritičnija radna opterećenja naših klijenata.“

Novi objekt bit će dizajniran za podršku implementacijama visoke gustoće i AI opterećenjima, u skladu s pristupom data centara spremnih za umjetnu inteligenciju tvrtke Digital Realty. Koristeći napredne sustave hlađenja i energetski učinkovitu arhitekturu, FRA20 je dizajniran kako bi zadovoljio rastuće potrebe poslovanja koje potiče inovacije s umjetnom inteligencijom i strojnim učenjem.

Digital Park Fechenheim u izgradnji
Digital Park Fechenheim u izgradnji

 



