Hrvatska ima najveću stopu rasta data centara u srednjoj i istočnoj Europi

Croatian Data Center Summit 2026. okuplja 12. svibnja u Zagrebu međunarodne stručnjake, investitore i kreatore politika kako bi se otvorila rasprava o budućnosti digitalne infrastrukture u Hrvatskoj

Bug.hr četvrtak, 30. travnja 2026. u 12:32

Europa će u sljedećih pet godina u data centre uložiti 176 milijardi eura – i to prema konzervativnim procjenama Europske udruge podatkovnih centara (EUDCA). IT kapaciteti na kontinentu već su narasli s 10.500 MW u 2023. na gotovo 14.800 MW u 2025., a potražnja za AI infrastrukturom taj će rast dodatno ubrzati. No možda i najzanimljiviji podatak iz EUDCA izvješća za 2026. jest to da Hrvatska bilježi godišnju stopu rasta od 30 posto – najveću u cijeloj regiji srednje i istočne Europe, ispred Poljske (15%) i Rumunjske (14%).

Zagreb kao digitalni gateway

Tradicionalna europska čvorišta – Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz i Dublin (FLAP-D) – suočavaju se s prezagušenim energetskim mrežama i višegodišnjim čekanjem na priključke. Operatori i investitori stoga sve više gledaju prema srednjoj i južnoj Europi. Hrvatska se tu već pozicionirala, s data centrima nekoliko neovisnih operatora, a za cijelu priču važan je i podatak da po usvajanju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima (65,6%) Hrvatska nadmašuje europski prosjek (54,6%), prema podacima Europske komisije.

No, unatoč tim prednostima, Hrvatska još nema jasnu strategiju za razvoj sektora data centara – od regulatornog okvira i energetske infrastrukture do kriterija odabira lokacija. Upravo tu prazninu želi popuniti prvi Croatian Data Center Summit 2026.

Što donosi CDCS 2026.?

Konferenciju organizira Hrvatska udruga data centara (HRDCA), a održava se 12. svibnja u zagrebačkom hotelu Esplanade. Keynote drži Vladimir Prodanović (NVIDIA), globalno zadužen za spremnost data centara za GPU implementacije. Među govornicima su Sylvie Le Roy (datacenterHawk) s pregledom europskog tržišta, Piotr Kowalski (PLDCA) s primjerom poljske strategije, Ivana Gažić (Zagrebačka burza) s investicijskim pogledom te Marijan Čančarević (Digital Realty) o sigurnosti u gradnji data centara.

Program pokriva utjecaj AI-ja na infrastrukturne zahtjeve, korake prema klimatskoj neutralnosti do 2030. te investicijske kriterije za razvoj modernih data centara.

Zašto sada?

Sektor data centara na europskoj razini pridonosi 53 milijarde eura BDP-u i podržava preko 300.000 radnih mjesta. EUDCA podatke o 30-postotnom godišnjem rastu za Hrvatsku treba čitati i kao signal da postoji konkretna potražnja – ali i kao podsjetnik da bez jasne strategije taj potencijal može otići u susjedne zemlje. CDCS 2026. dolazi u pravom trenutku da pokrene taj razgovor.

Croatian Data Center Summit 2026. održava se 12. svibnja u hotelu Esplanade u Zagrebu. Early bird kotizacije dostupne su do 30. travnja. Više informacija na hrdca.com, prijave na hrdca.com/prijava.

