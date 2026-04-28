Projekt Pantheon: 50 milijardi eura za podatkovni centar kod Topuskog uz partnerstvo Končara

Gigavatni podatkovni centar te AI inovacijski i razvojni centar Topusko pompozno se najavljuje kao poticaj industriji te razvoju cijele zemlje, no tehnički detalji i dalje su šturi

U Dubrovniku je danas u okviru poslovnog foruma 3 Seas Summit predstavljen je projekt AI inovacijskog i razvojnog centra Topusko – Projekt Pantheon. AI razvojni i inovacijski centar Topusko, prema tim najavama, trebao bi biti suvremeni podatkovni centar ukupne snage 1 GW, raspoloživosti rada iznad dosad najvišeg Tier 4 standarda koji se primjenjuje u EU te ukupne vrijednosti u izgradnji i opremanju čak veće od 50 milijardi eura.

Dakle, riječ je o gotovo nevjerojatnom iznosu, koji se uspoređuje s oko 100 Peljeških mostova, iako nije objavljeno pretjerano mnogo tehničkih pojedinosti – kako oko lokacije tako i oko prateće energetske i ostale infrastrukture. Ono što je objavljeno donosimo u nastavku.

Končar kao strateški partner

Kompanija Pantheon najavila je da će sa strateškim partnerom, Grupom Končar, izgraditi vlastitu trafostanicu te novih 280 km dalekovoda za potrebe centra. U te je svrhe između Končara i tvrtke Pantheon Atlas LLC potpisano Pismo namjere, koje predstavlja okvir za sklapanje potencijalnih ugovora vezanih za projekt izgradnje podatkovnog centra – objavio je Končar svojim dioničarima putem Zagrebačke burze.

Drugi strateški partner Centra, Greenvolt, najavio je izgradnju fotonaponske elektranu snage 500 MW isključivo za potrebe centra. Investicije u prijenosnu elektroenergetsku mrežu Hrvatske značajno će povećati sigurnost i stabilnost cijelog sustava, a ujedno povećanjem kapaciteta trebale bi omogućiti spajanje čak 5,2 GW neiskorištenih izvora obnovljive energije na hrvatski elektroenergetski sustav.

Centar će, kažu u najavi, koristiti vlastite bunare i neće se spajati na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Koristit će vlastite izvore vode i vlastito rješenje za hlađenje sustava. Proces kojim se voda koristi u svrhu hlađenja je isparavanje tako da joj se ni na kakav način ne mijenja kemijski sastav, manji dio vode koji rashladni sustav ne uspije ispariti se vraća putem upojnih bunara u prirodu, drugim riječima u prirodu se na vraća ništa što već nije bilo dio prirode kad se voda crpila.

Najavljuje se i do 6.000 radnih mjesta

Značajna ulaganja najavljena su i u proširenje te unaprjeđenje postojeće cestovne infrastrukture, koje oko Topuskog uvelike nedostaje, kao i cijevi za optičku infrastrukturu. Ukupna ulaganja u infrastrukturu, tj. u električnu, cestovnu i optičku mrežu, najavljena su u ukupnoj vrijednosti od oko 500 milijuna eura.

Projekt će, realizira li se sukladno ambicioznim (da ne kažemo megalomanskim) najavama, otvoriti više od 3.000 radnih mjesta u izgradnji, 1.500 kada počne s radom, a posredno će utjecati na otvaranje ukupno 6.000 radnih mjesta.

Projekt potpisuje Mislav Crnogorac, inženjer s bogatim iskustvom u najprestižnijim svjetskim tehnološkim kompanijama Amazon, Vertiv i Emerson, a koji je projektirao više od 50 data centara diljem svijeta. Projektanti i izvođači bit će, poručuje se u objavi za medije, dominantno najsnažnija i najuglednija hrvatska poduzeća.

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak istaknuo je: "Projekti ovakvog opsega ključni su za jačanje naprednih AI kapaciteta, a posljedično i za dugoročnu sigurnost i otpornost elektroenergetske mreže u Hrvatskoj i u cijeloj regiji. Uključenost Končara u projekt Pantheon AI potvrđuje našu ulogu pouzdanog tehnološkog partnera za kritičnu infrastrukturu. Posebnu vrijednost predstavlja uključenost više društava Grupe Končar, osobito Dalekovoda, čime se dodatno potvrđuje naša sposobnost integriranog nastupa na složenim međunarodnim projektima. Takva suradnja u skladu je s našom strategijom jačanja prisutnosti na tržištu Sjedinjenih Američkih Država te će predstavljati važnu referencu za daljnju lokalizaciju aktivnosti i snažniji iskorak Končara na tom tržištu.“

Topusko na Google Maps - hoće li se vizura uskoro značajno promijeniti?

Hrvatski partner i suvlasnik Centra Jako Andabak istaknuo je sljedeće: "Ono što su nekoć bile željeznice, donedavno autoceste – danas su podatkovni centri, tehnologija budućnosti, autocesta budućnosti. Ova investicija nije morala doći u Hrvatsku, mogla je doći u Poljsku, Mađarsku ili neku drugu državu u srednjoj Europi – a mi smo dali sve od sebe da dođe upravo kod nas, u Hrvatsku."

Izvršni partner Pantheon AI-a te predvodnik američkih institucionalnih investitora Ryan Rich kaže: "Hrvatsku smo prepoznali kao sigurnu, politički stabilnu i zemlju s obrazovanim ljudima te visokom radnom etikom. Američka investicijska snaga i hrvatsko znanje spoj su koji će isporučiti ovaj projekt."

Mislav Crnogorac, glavni inženjer AI rješenja ističe: "Nakon 20 godina karijere te projektiranja najnaprednijih AI sustava u svjetskim okvirima – to ću znanje sada primijeniti u Hrvatskoj sa svojim kolegama iz Hrvatske i u suradnji s vodećim hrvatskim poduzećima spremnima realizirati ovaj projekt. Centar nije samo direktna korist Topuskom i Sisačko-moslavačkoj županije, nije samo direktna korist hrvatskom gospodarstvu, nego i temelj hrvatske digitalne suverenosti u 21. stoljeću, projekt koji nam omogućuje igrati tehnološku utakmicu s najvećima i najboljima te isporučiti široke ekonomske, strateške i tehnološke koristi državi, društvu i našoj budućnosti u svijetu sutrašnjice, a nadolazećim generacijama omogućuje raditi na radnim mjestima budućnosti u najsnažnijem tehnološkom projektu u ovom dijelu svijeta."

Početak izgradnje AI inovacijskog i razvojnog centra Topusko planiran je u 2027., a početak rada predviđen je za početak 2029.