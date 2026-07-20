Prosvjedi protiv podatkovnih centara prerasli u nacionalni pokret u SAD-u

Ovaj vikend je u 42 američke savezne države održano 142 prosvjeda protiv izgradnje podatkovnih centara, čime je otpor širenju infrastrukture za umjetnu inteligenciju prvi put dobio koordinirani oblik na nacionalnoj razini

Prosvjede je organizirala građanska skupina HumansFirst, koju je suosnovala Amy Kremer, nekadašnja liderica konzervativnog pokreta Tea Party, konzervativnog krila Republikanske stranke. Kremer je aktualni otpor usporedila s populističkim pokretom iz 2009. godine, koji se pojavio kao reakcija na visoke poreze i zadiranje savezne vlasti u prava građana.

Rijetko nadstranačko pitanje

Prema anketi agencije Reuters/Ipsos iz lipnja, samo trećina Amerikanaca odobrava trenutni tempo izgradnje takvih objekata. Udio onih koji bi prihvatili podatkovni centar u vlastitoj zajednici iznosi 14 posto, neovisno o tome radi li se o projektima Mete, Alphabeta, Amazona, Microsofta ili xAI-ja.

Otpor izgradnji jedno je od rijetkih pitanja koje u SAD-u povezuje ideološki suprotstavljene birače. Skupina ne traži potpuni moratorij na izdavanje dozvola, kakav je uvela savezna država New York, nego transparentnost u planiranju, zaštitu lokalnih resursa, mjerljive koristi za zajednicu i mehanizme odgovornosti za investitore koji prekrše dana obećanja.

Teksas predvodi po broju prosvjeda

Najviše skupova, njih 18, održano je u Teksasu, tradicionalnom republikanskom uporištu i jednom od glavnih žarišta razvoja podatkovne infrastrukture. Slijede Georgia s 11 prosvjeda i Kalifornija s osam, dok su Pennsylvania, Florida i Indiana zabilježile po sedam.

Problemi na koje se upozorava razlikuju se od regije do regije. U Georgiji su prosvjednici iz manjih mjesta doputovali u Atlantu zbog kompleksa koji opterećuju električnu mrežu i podižu račune kućanstvima. U kalifornijskom okrugu Imperial predloženi bi centar godišnje trošio 984 milijuna litara vode iz već ugrožene rijeke Colorado. "Distopijski je trošiti tolike količine pitke vode za potrebe umjetne inteligencije", izjavio je lokalni vođa prosvjeda Ivan DelSol.

Industrija odbacuje tezu o jednostranoj koristi

Josh Levi, predsjednik lobističke udruge Data Center Coalition, tvrdi da tvrtke surađuju s lokalnim vlastima kako bi centri ojačali, a ne opteretili područja u kojima posluju, uz ublažavanje negativnih učinaka na kućanstva i poduzeća.