ChatGPT neće, ali hoće li Gemini dobiti reklame?

Posljednjih dana Internet špekulira o tome hoće li neki od popularnih AI chatbota početi korisnicima prikazivati oglase uz redovne odgovore svojih jezičnih modela, dok kompanije to odlučno demantiraju

Sandro Vrbanus utorak, 9. prosinca 2025. u 11:32

Prvo se nedavno pojavila priča o tome da OpenAI početi monetizirati činjenicu da se ChatGPT popeo među pet najposjećenijih internetskih stranica u svijetu i da će se uskoro u njegovom sučelju početi prikazivati reklame. Iz OpenAI-ja to je demantirano nakon nekoliko dana špekulacija u javnom prostoru, no uz izjavu da ne isključuju tu mogućnost u budućnosti – ako će oglasi biti inkorporirani na "promišljen" način.

AI zasad bez reklama

Čim su ta nagađanja utihnula, pojavila su se nova, koja kažu da će reklame u korisničko sučelje tijekom sljedeće godine ugraditi Google u svoj AI chatbot Gemini. Tu informaciju plasirao je marketinški magazin AdWeek, pozivajući se na izvore iz oglašivačke industrije, kojima je Google navodno neslužbeno najavio mogućnost zakupa oglasa unutar Geminija. Taj potez ne bi bilo toliko iznenađenje, budući da je Google svoje carstvo i izgradio na internetskim oglasima, međutim već istog je dana stigao oštar odgovor iz kompanije.

Njihov je potpredsjednik globalnog odjela za oglašavanje, Dan Taylor, na platformi X napisao da je AdWeekova priča bazirana na "neinformiranim, anonimnim izvorima koji iznose netočne tvrdnje". Google, kaže, trenutačno nema oglase u Geminiju niti ikakve planove za njihovo prikazivanje. Korisnici AI alata, dakle, još neko vrijeme mogu biti mirni i s umjetnom inteligencijom čavrljati bez da im ona pokuša nešto prodati.

Bitno je naglasiti da se demanti Googlea u vezi uvođenja reklama odnosi samo na Gemini aplikaciju, tj. web sučelje i mobilnu aplikaciju AI chatbota. Reklame koje se prikazuju unutar Geminijem pogonjene tražilice i AI Modea ostaju na snazi.



