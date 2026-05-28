Digitalno oglašavanje u Hrvatskoj raste 9,5%, ukupno tržište vrijedno 372 milijuna eura

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) objavila je rezultate najnovijeg AdEx istraživanja, koje potvrđuje nastavak snažnih pozitivnih trendova na tržištu digitalnog oglašavanja. Ukupna vrijednost tržišta u 2025. godini dosegnula je 372 milijuna € neto, što predstavlja godišnji rast od 9,5% - rezultat koji svrstava Hrvatsku među europska tržišta s dosljednim rastom digitalnih ulaganja.

U 2026. godini, uz standardni tržišni AdEx pregled, proveden je i novi val B2B AdEx istraživanja usmjeren na analizu strategija oglašavanja agencijskih klijenata. Analiza je obuhvatila detaljan uvid u neto ulaganja i planove buduće potrošnje unutar segmenta velikih oglašivača, čime je AdEx metodologija dodatno proširena s ukupne procjene tržišta na precizniji uvid u segmente i strukturu te očekivane smjerove ulaganja u 2026. Ukupna vrijednost tržišta u segmentu agencijskih klijenata iznosi 194 milijuna € što je rast od 5,2% u usporedbi s 2024. godinom.

Iza AdEx istraživanja stoji široka industrijska suradnja, podaci se prikupljaju zajedno s agencijama Momentum i Ipsos, a od 2023. u projekt su uključeni i UNIP te HUP-Udruga novinskih izdavača. Rezultat je sveobuhvatan pregled tržišta prema formatima, platformama i kategorijama oglašivača koji danas predstavlja primarni referentni okvir za sve koji prate i analiziraju hrvatsko digitalno oglašavanje.

Iako globalne tehnološke platforme i dalje ostvaruju značajan udio u ukupnom oglašavanju, unutar segmenta velikih oglašivača one nisu jedini niti dominantni kanali, umjesto toga one djeluju komplementarno s premium formatima hrvatskih izdavača, kod kojih su apsolutna ulaganja i dalje veća nego u društvene mreže ili u pretraživačke platforme. Visoka ukupna ulaganja rezultat su potrošnje međunarodnih e‑commerce oglašivača, kao i domaćih „manjih“ oglašivača.

Izdavački formati

U segmentu izdavačkih formata, display oglašavanje bilježi vodeću poziciju s ukupnim ulaganjima od 49,9 milijuna € i rastom od 5 %. Rast je dijelom potaknut napretkom u programatskom oglašavanju te sve sofisticiranijim mogućnostima ciljanja publike.

Video oglašavanje u 2025. dosegnulo je 10 milijuna €, uz skroman rast od 1 %. Rezultat upućuje na stabilizaciju segmenta, oglašivači zadržavaju interes za video formate koji omogućuju dublje angažiranje publike, no ubrzani rast iz prethodnih godina ustupio je mjesto konsolidaciji.

Native oglašavanje i specijalni projekti ostvarili su 30,9 milijuna €, uz rast od 6,6 %, jedan od snažnijih rezultata u segmentu izdavačkih formata. Brojke potvrđuju da oglašivači sve više cijene kontekstualno prilagođene formate koji se organski uklapaju u uređivački sadržaj i ne narušavaju korisničko iskustvo.

„Rezultati ovogodišnjeg AdEx istraživanja potvrđuju da digitalno oglašavanje nastavlja rasti brže od većine drugih medijskih kanala te zauzima sve važniju ulogu u marketinškim strategijama oglašivača. Posebno je značajno što rast bilježimo kroz gotovo sve ključne kanale – od pretraživačkog i društvenog oglašavanja do display i video formata – što pokazuje sve veću zrelost hrvatskog digitalnog tržišta. Istovremeno, kontinuirano praćenje ulaganja omogućuje industriji kvalitetnije planiranje, veću transparentnost i donošenje odluka temeljenih na relevantnim podacima“, izjavila je Anamaria Todorić, Styria Media Group, predsjednica HUDI AdEx radne skupine.

Pogled naprijed: automatizacija, analitika i novi formati

Unatoč izrazito pozitivnim trendovima, tržište ostaje osjetljivo na promjene u širem gospodarskom okruženju te na ubrzani razvoj tehnologije i digitalnih platformi. Nestabilnost globalnih tržišta i promjene u ponašanju potrošača mogu utjecati na dinamiku ulaganja u kratkoročnom razdoblju.

Očekuje se da će daljnja automatizacija oglašavanja, napredna analitika i razvoj novih oglašivačkih formata dodatno oblikovati smjer tržišta u narednim godinama. Industrija posebnu pažnju posvećuje pitanjima podatkovne privatnosti te prilagodbi poslovnih modela u eri cookieless oglašavanja.

Digitalno oglašavanje i dalje se razvija brzim tempom: novi formati, tehnologije i sve veći broj tržišnih aktera čine transparentnost podataka ključnom pretpostavkom kvalitetnog odlučivanja. Upravo zato HUDI i ove godine objavljuje sveobuhvatni pregled tržišnih kretanja, koji pokriva razdoblje od 2022. do projekcija za 2026. godinu i dostupan je na linku – HUDI AdEx.