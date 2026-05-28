Digitalno oglašavanje u Hrvatskoj raste 9,5%, ukupno tržište vrijedno 372 milijuna eura

Najnovije HUDI AdEx istraživanje potvrđuje nastavak pozitivnih tržišnih trendova te rast ulaganja u digitalne komunikacijske kanale među vodećim hrvatskim oglašivačima, uz naglašenu ulogu premium formata hrvatskih izdavača

PR četvrtak, 28. svibnja 2026. u 22:30

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) objavila je rezultate najnovijeg AdEx istraživanja, koje potvrđuje nastavak snažnih pozitivnih trendova na tržištu digitalnog oglašavanja. Ukupna vrijednost tržišta u 2025. godini dosegnula je 372 milijuna € neto, što predstavlja godišnji rast od 9,5% - rezultat koji svrstava Hrvatsku među europska tržišta s dosljednim rastom digitalnih ulaganja.

U 2026. godini, uz standardni tržišni AdEx pregled, proveden je i novi val B2B AdEx istraživanja usmjeren na analizu strategija oglašavanja agencijskih klijenata. Analiza je obuhvatila detaljan uvid u neto ulaganja i planove buduće potrošnje unutar segmenta velikih oglašivača, čime je AdEx metodologija dodatno proširena s ukupne procjene tržišta na precizniji uvid u segmente i strukturu te očekivane smjerove ulaganja u 2026. Ukupna vrijednost tržišta u segmentu agencijskih klijenata iznosi 194 milijuna € što je rast od 5,2% u usporedbi s 2024. godinom.

Iza AdEx istraživanja stoji široka industrijska suradnja, podaci se prikupljaju zajedno s agencijama Momentum i Ipsos, a od 2023. u projekt su uključeni i UNIP te HUP-Udruga novinskih izdavača. Rezultat je sveobuhvatan pregled tržišta prema formatima, platformama i kategorijama oglašivača koji danas predstavlja primarni referentni okvir za sve koji prate i analiziraju hrvatsko digitalno oglašavanje.

Iako globalne tehnološke platforme i dalje ostvaruju značajan udio u ukupnom oglašavanju, unutar segmenta velikih oglašivača one nisu jedini niti dominantni kanali, umjesto toga one djeluju komplementarno s premium formatima hrvatskih izdavača, kod kojih su apsolutna ulaganja i dalje veća nego u društvene mreže ili u pretraživačke platforme. Visoka ukupna ulaganja rezultat su potrošnje međunarodnih e‑commerce oglašivača, kao i domaćih „manjih“ oglašivača.

Izdavački formati

U segmentu izdavačkih formata, display oglašavanje bilježi vodeću poziciju s ukupnim ulaganjima od 49,9 milijuna € i rastom od 5 %. Rast je dijelom potaknut napretkom u programatskom oglašavanju te sve sofisticiranijim mogućnostima ciljanja publike.

Video oglašavanje u 2025. dosegnulo je 10 milijuna €, uz skroman rast od 1 %. Rezultat upućuje na stabilizaciju segmenta, oglašivači zadržavaju interes za video formate koji omogućuju dublje angažiranje publike, no ubrzani rast iz prethodnih godina ustupio je mjesto konsolidaciji.

Native oglašavanje i specijalni projekti ostvarili su 30,9 milijuna €, uz rast od 6,6 %, jedan od snažnijih rezultata u segmentu izdavačkih formata. Brojke potvrđuju da oglašivači sve više cijene kontekstualno prilagođene formate koji se organski uklapaju u uređivački sadržaj i ne narušavaju korisničko iskustvo.

Anamaria Todorić 📷 © Luka Stanzl / Pixsell
Anamaria Todorić © Luka Stanzl / Pixsell

„Rezultati ovogodišnjeg AdEx istraživanja potvrđuju da digitalno oglašavanje nastavlja rasti brže od većine drugih medijskih kanala te zauzima sve važniju ulogu u marketinškim strategijama oglašivača. Posebno je značajno što rast bilježimo kroz gotovo sve ključne kanale – od pretraživačkog i društvenog oglašavanja do display i video formata – što pokazuje sve veću zrelost hrvatskog digitalnog tržišta. Istovremeno, kontinuirano praćenje ulaganja omogućuje industriji kvalitetnije planiranje, veću transparentnost i donošenje odluka temeljenih na relevantnim podacima“, izjavila je Anamaria Todorić, Styria Media Group, predsjednica HUDI AdEx radne skupine.

Pogled naprijed: automatizacija, analitika i novi formati

Unatoč izrazito pozitivnim trendovima, tržište ostaje osjetljivo na promjene u širem gospodarskom okruženju te na ubrzani razvoj tehnologije i digitalnih platformi. Nestabilnost globalnih tržišta i promjene u ponašanju potrošača mogu utjecati na dinamiku ulaganja u kratkoročnom razdoblju.

Očekuje se da će daljnja automatizacija oglašavanja, napredna analitika i razvoj novih oglašivačkih formata dodatno oblikovati smjer tržišta u narednim godinama. Industrija posebnu pažnju posvećuje pitanjima podatkovne privatnosti te prilagodbi poslovnih modela u eri cookieless oglašavanja.

Digitalno oglašavanje i dalje se razvija brzim tempom: novi formati, tehnologije i sve veći broj tržišnih aktera čine transparentnost podataka ključnom pretpostavkom kvalitetnog odlučivanja. Upravo zato HUDI i ove godine objavljuje sveobuhvatni pregled tržišnih kretanja, koji pokriva razdoblje od 2022. do projekcija za 2026. godinu i dostupan je na linku – HUDI AdEx.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi