Google reklamom pokazuje kako bi AI "pomogao" napisati Deklaraciju neovisnosti

Reklama prikazuje kako potpisnici deklaracije dokument sastavljaju uz pomoć Google Workspacea, uključujući i generativni AI. Ovoga puta ipak suzdržano jer su naučili lekciju

Reklama pod sloganom "Group project, but make it 1776" prikazuje uglavnom neviđenog Thomasa Jeffersona usred pisanja nacrta kad dobiva dosadnu poruku od Bena Franklina, što pokreće izrazito Google-centričan proces suradnje.

Docs, Calendar, Meet i konačno potpis

Izmjene se predlažu u Google Docsu, sastanak se zakazuje u Google Calendaru i održava daljinski putem Google Meeta, pri čemu svi sudionici, začudo, gase kameru, a cijela stvar se finalizira e-potpisima, uz popratni vatromet.

Gdje se AI ubacuje u priču

AI se u reklami pojavljuje na nekoliko mjesta: fiktivni osnivači koriste Googleov alat "help me visualize" kako bi isprobali različite životinje na državnom pečatu, Gemini vodi bilješke sa sastanka, a osnivači se s chatbotom savjetuju i prije nego što odbiju zahtjev kralja Georgea III. za pristup dokumentu. Ton je namjerno ironičan, s trenucima poput onog kad Samuel Adams predlaže da spor riješe uz pivo (Samuel Adams je danas i popularni brend piva).

Ovoga puta suzdržanost

TechCrunch primjećuje da je promidžba AI-a u ovoj reklami relativno diskretna u usporedbi s drugim nedavnim oglasima. Ovoga puta nisu htjeli riskirati: nakon kritika na prošlogodišnju reklamu u kojoj otac koristi Gemini da napiše pismo umjesto kćeri, Google sada izbjegava sugestiju da bi sam tekst Deklaracije bio bolji uz pomoć AI-a, ograničavajući njegovu ulogu na logistiku sastanka i vizualne detalje poput izgleda pečata.

Reakcije na društvenim mrežama već su podijeljene: dio publike oglas smatra duhovitim, dio neprimjerenim za temu.