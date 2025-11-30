OpenAI navodno testira prikazivanje oglasa unutar ChatGPT-a

Kraj besplatnog i od oglasa slobodnog čavrljanja s najpopularnijim chatbotom na svijetu možda se bliži kraju – primijećeno je da beta verzija Android aplikacije sadrži skrivene reference na oglase

Prema najnovijim informacijama koje su procurile u javnost, OpenAI aktivno priprema teren za uvođenje oglasa na svoj megapopularni ChatGPT. Analiza koda u najnovijoj beta verziji Android aplikacije otkrila je eksplicitne reference na oglašivačke funkcije, što predstavlja značajan odmak od dosadašnjeg modela poslovanja koji se oslanjao isključivo na pretplate i besplatan pristup bez reklama.

Tragovi u kodu

Otkriveni termini unutar aplikacijskog paketa uključuju izraze poput "search ad" (oglas u pretraživanju), "search ads carousel" (vrtuljak oglasa u pretraživanju) i "bazaar content", što su snažni indikatori da tvrtka razvija mehanizme za prikazivanje sponzoriranog sadržaja.​ Iako je ChatGPT do sada bio poznat po čistom korisničkom sučelju bez ometanja, ovi nalazi sugeriraju da se tvrtka okreće modelu sličnom onome koji koristi Google, gdje bi se oglasi mogli pojavljivati unutar rezultata pretraživanja ili kao kontekstualni prijedlozi.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se OpenAI suočava s pritiskom da opravda svoju golemu valuaciju od 500 milijardi dolara i pronađe održive izvore prihoda koji mogu pokriti astronomske troškove razvoja i održavanja sustava umjetne inteligencije. Iako je financijska direktorica Sarah Friar ranije izjavila da tvrtka nema "aktivne planove" za oglašavanje, priznala je da su otvoreni za istraživanje novih izvora prihoda te da će biti "pažljivi" oko toga kada i gdje implementirati oglase.

Industrijski analitičari primjećuju i promjene u strukturi zaposlenika – OpenAI je, naime, zaposlio značajan broj bivših djelatnika Mete i Googlea, pri čemu bivši zaposlenici Mete sada čine čak oko 20% radne snage, pa nije neobično da je s njima u OpenAI stigla i ideja monetizacije platforme putem oglasa.​

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, ranije je izražavao skepsu prema oglasima, navodeći kako bi bilo "katastrofalno" kada bi monetizacija utjecala na kvalitetu odgovora, primjerice rangiranjem lošijeg hotela iznad boljeg samo zbog plaćanja. Međutim, noviji izvještaji ukazuju na to da je Altman ublažio stav, priznajući da bi mogli isprobati neki oblik oglašavanja u budućnosti.

Kako će oglasi izgledati?

Implementacija oglasa vjerojatno neće nalikovati tradicionalnim oglasima koji zagušuju ekran, već se očekuje suptilniji pristup. Prema dostupnim izvješćima, oglasi bi se mogli pojavljivati kao kontekstualni prijedlozi, posebice tijekom upita vezanih uz kupovinu ili usporedbu proizvoda. Postoji i mogućnost da će personalizacija, potpomognuta memorijom ChatGPT-a (koji pamti mnogo toga o svojim korisnicima), igrati ključnu ulogu u odabiru relevantnih oglasa. Neki smatraju da bi uvođenje oglasa moglo redefinirati oglašivačko tržište, s obzirom na to da genAI alati često poznaju namjere korisnika daleko bolje od klasičnih tražilica.

S bazom od približno 800 milijuna tjedno aktivnih korisnika, OpenAI raspolaže golemim potencijalom za monetizaciju – pitanje je samo koliko su daleko spremni ići u tome.