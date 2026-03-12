YouTube na televizorima dobiva reklame koje se ne mogu preskočiti

iz Googlea kažu da je upravo gledanje YouTubea na televizorima postalo jedan od glavnih izvora rasta platforme, zbog čega i razvijaju sve više oglasnih formata za velike zaslone

Matej Markovinović četvrtak, 12. ožujka 2026. u 11:39
📷 Foto: Google
YouTube planira dodatno monetizirati gledanje sadržaja na televizorima uvođenjem reklama u trajanju od 30 sekundi koje se ne mogu preskočiti. Riječ je o novoj opciji oglašavanja koja je već dostupna oglašivačima diljem svijeta.

Kako navode iz Googlea u svom priopćenju, u novom modelu oglašavanja ključnu ulogu ima AI koji automatski bira najprikladniji format za oglase. Navodi se tako da sustav tako može dinamički optimizirati između takozvanih „bumper“ oglasa koji traju šest sekundi, standardnih reklama od 15 sekundi te reklama od 30 sekundi koji se ne mogu preskočiti, a koje su namijenjene isključivo televizorima.

Iako bi ovaj potez mogao u povećati prihode YouTubea, dio korisnika vjerojatno neće biti oduševljen duljim reklamama koje nije moguće preskočiti. Ostaje im, stoga, pretplata na YouTube Premium, na što Google i cilja.

 

