Seagateov HDD od 32 TB pojavio se u prodaji bez ikakve najave

U japanskim trgovinama iznenada se pojavio Seagate IronWolf Pro tvrdi disk kapaciteta čak 32 TB

Bug.hr nedjelja, 4. siječnja 2026. u 07:13
📷 Foto: Seagate
Foto: Seagate

Japan je postao prvo potvrđeno tržište na kojem se u maloprodaji pojavio Seagateov tvrdi disk kapaciteta 32 TB, i to bez ikakve prethodne najave. Model, koji nosi oznaku ST32000NT000, primijećen je i izlistan kod trgovaca u tokijskoj četvrti Akihabara još 27. prosinca 2025. godine.

S cijenom od 138.160 jena (što je otprilike 820 eura), ovaj disk nije samo HDD s najvećim kapacitetom dostupan potrošačima, već i jedan od najskupljih diskova namijenjenih NAS sustavima koji se trenutno mogu pronaći u trgovinama. Kako prenosi TechRadar, ovo je prvi potvrđeni slučaj da se tvrdi disk od 32 TB nudi izravno u maloprodaji, umjesto kroz kontrolirane lance opskrbe za poslovne korisnike.

Zanimljivo je da model ST32000NT000 pripada Seagateovoj IronWolf Pro seriji, dizajniranoj za neprekidan rad u profesionalnim i poslovnim NAS okruženjima. To ga razlikuje od serije Exos, koju je tvrtka povijesno koristila za predstavljanje svojih diskova najvećeg kapaciteta.

📷 Foto: Akiba
Foto: Akiba

Ovakvo brendiranje sugerira strateški pomak prema tome da se ekstremni kapaciteti učine dostupnima i izvan proizvodnih linija strogo usmjerenih na podatkovne centre. Podsjetimo, Seagate je predstavio Exos model od 30 TB prije gotovo dvije godine, a otprilike godinu dana kasnije uslijedio je i  Exos M disk od 32 TB, no oba su bila rezervirana za poslovni segment.

Što se tiče tehnikalija, disk slijedi poznate dizajnerske parametre za 3,5-inčne tvrde diskove velikog kapaciteta. Koristi SATA sučelje od 6 Gb/s i radi na brzini od 7.200 okretaja u minuti, uz podršku za 512 MB cachea. Seagate navodi maksimalnu kontinuiranu brzinu prijenosa od 285 MB/s, s prosječnom potrošnjom energije u radu od 8,3 W. Ove karakteristike usko su povezane s postojećim NAS diskovima velikog kapaciteta, što ukazuje na to da je primarni napredak ovdje postignut u gustoći pohrane, a ne u sirovim performansama.

Tiho predstavljanje i visoka cijena impliciraju ograničenu dostupnost i usko ciljanu publiku. Čini se da se ne radi o širokom proboju na potrošačko tržište, već o opreznom širenju pohrane visoke gustoće u segment proizvoda usmjerenih na NAS sustave. Seagate je vjerojatno odlučio svoju mehaničku pohranu najvećeg kapaciteta prebaciti u standardne prodajne kanale bez pratećih marketinških ili tehničkih objava.

Hoće li ovaj uređaj biti dostupan za kupnju izvan Japana, ostaje za vidjeti.

 



