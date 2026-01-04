Seagateov HDD od 32 TB pojavio se u prodaji bez ikakve najave
U japanskim trgovinama iznenada se pojavio Seagate IronWolf Pro tvrdi disk kapaciteta čak 32 TB
Japan je postao prvo potvrđeno tržište na kojem se u maloprodaji pojavio Seagateov tvrdi disk kapaciteta 32 TB, i to bez ikakve prethodne najave. Model, koji nosi oznaku ST32000NT000, primijećen je i izlistan kod trgovaca u tokijskoj četvrti Akihabara još 27. prosinca 2025. godine.
S cijenom od 138.160 jena (što je otprilike 820 eura), ovaj disk nije samo HDD s najvećim kapacitetom dostupan potrošačima, već i jedan od najskupljih diskova namijenjenih NAS sustavima koji se trenutno mogu pronaći u trgovinama. Kako prenosi TechRadar, ovo je prvi potvrđeni slučaj da se tvrdi disk od 32 TB nudi izravno u maloprodaji, umjesto kroz kontrolirane lance opskrbe za poslovne korisnike.
Zanimljivo je da model ST32000NT000 pripada Seagateovoj IronWolf Pro seriji, dizajniranoj za neprekidan rad u profesionalnim i poslovnim NAS okruženjima. To ga razlikuje od serije Exos, koju je tvrtka povijesno koristila za predstavljanje svojih diskova najvećeg kapaciteta.
Ovakvo brendiranje sugerira strateški pomak prema tome da se ekstremni kapaciteti učine dostupnima i izvan proizvodnih linija strogo usmjerenih na podatkovne centre. Podsjetimo, Seagate je predstavio Exos model od 30 TB prije gotovo dvije godine, a otprilike godinu dana kasnije uslijedio je i Exos M disk od 32 TB, no oba su bila rezervirana za poslovni segment.
Što se tiče tehnikalija, disk slijedi poznate dizajnerske parametre za 3,5-inčne tvrde diskove velikog kapaciteta. Koristi SATA sučelje od 6 Gb/s i radi na brzini od 7.200 okretaja u minuti, uz podršku za 512 MB cachea. Seagate navodi maksimalnu kontinuiranu brzinu prijenosa od 285 MB/s, s prosječnom potrošnjom energije u radu od 8,3 W. Ove karakteristike usko su povezane s postojećim NAS diskovima velikog kapaciteta, što ukazuje na to da je primarni napredak ovdje postignut u gustoći pohrane, a ne u sirovim performansama.
Tiho predstavljanje i visoka cijena impliciraju ograničenu dostupnost i usko ciljanu publiku. Čini se da se ne radi o širokom proboju na potrošačko tržište, već o opreznom širenju pohrane visoke gustoće u segment proizvoda usmjerenih na NAS sustave. Seagate je vjerojatno odlučio svoju mehaničku pohranu najvećeg kapaciteta prebaciti u standardne prodajne kanale bez pratećih marketinških ili tehničkih objava.
Hoće li ovaj uređaj biti dostupan za kupnju izvan Japana, ostaje za vidjeti.