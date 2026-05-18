Spotify na meti kritičara zbog nove ikone

Ako redovno koristite Spotify, zasigurno ste ovih dana primijetili novi dizajn ikone aplikacije koji zadržava prepoznatljive zvučne valove, ali odbacuje minimalistički duh

Matej Markovinović ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 06:30

Povodom svoje 20. godišnjice, Spotify je napravio promotivnu kampanju tijekom koje kroz 20 dana objavljuje razne statistike i zanimljivosti vezane uz navike korisnike. U sklopu toga, odlučili su privremeno promijeniti i ikonu aplikacije, što se mnogim korisnicima nije svidjelo.

Naime, nova ikona aplikacije sadrži prepoznatljivi logotip Spotifya, ali u obliku svojevrsne disko kugle s karakterističnim linijama zvučnih valova. Iako bi na prvu mnogi pomislili da je riječ o „fora“ dizajnu, primjerenom tvrtkinoj promotivnoj kampanji, reakcije korisnika na društvenim mrežama poprilično su podijeljene.

Foto: Reddit

Dio korisnika pohvaljuje činjenicu da se Spotify odlučio za nešto zabavniji i manje sterilan dizajn, ali drugi kritiziraju izgled ikone.

„Bole me oči kada gledam ikonu i stalno na prvi pogled mislim da se aplikacija ažurira“, „Izgleda kao da je mali alien eksplodirao. Grozno je. Neću više koristiti Spotify zbog toga. Ako se klincima sviđa, neka onda imaju klince za korisnike“, „Mislio sam da mi aplikacija ima neku gadnu fleku na sebi“, samo su neki od komentara korisnika na Redditu.

Kada će Spotify vratiti stari dizajn ikone aplikacije, trenutno nije poznate.

