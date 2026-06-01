Anthropic podnio prijavu za IPO i otvorio još jednu trku s OpenAI-jem

Tihom predajom dokumentacije SEC-u Anthropic je pretekao OpenAI u utrci prema burzi, gdje prvi izlazak postavlja valuacijsku prednost.

Bug.hr ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 23:50
📷 Bug/AI
Anthropic, razvojni laboratorij koji stoji iza modela Claude, službeno je predao povjerljivu dokumentaciju za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO). Vijest je prvi objavio Wall Street Journal.

U financijskom i regulatornom žargonu, termin povjerljiva prijava ili povjerljiva registracija (Confidential Submission) označava zakonski proces predviđen američkim sustavom trgovanja vrijednosnim papirima koji tvrtkama omogućuje inicijalnu predaju dokumentacije regulatoru (SEC) bez trenutne objave detalja široj javnosti. Ovakav pristup, često korišten od strane tehnoloških kompanija u usponu, pruža Anthropicu ključnu stratešku prednost jer omogućuje reviziju financijskih izvješća i poslovnih planova u privatnosti, čime se osjetljivi podaci o prihodima i maržama štite od konkurencije sve do završne faze procesa.

Tek neposredno prije početka javne ponude, dokumentacija postaje dostupna ulagačima, što tvrtki ostavlja prostor za taktičko tempiranje izlaska na burzu ili čak odustajanje od cijelog postupka bez reputacijske štete ukoliko se tržišni uvjeti iznenada promijene.

Izravno nadmetanje s OpenAI-jem

Ovaj proceduralni korak otvara put za uvrštenje na burzu već tijekom jeseni, ovisno o raspoloženju tržišta kapitala. Vijest dolazi u trenutku kada se Anthropic, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 965 milijardi dolara, izravno nadmeće s OpenAI-jem, dok se istodobno očekuje povijesni IPO SpaceX-a. Objavljen je rast prihoda koji su s 9 milijardi dolara krajem 2025. porasli na sadašnjih 47 milijardi, pa tako je Anthropic krenuo na put još daleke, ali poželjne profitabilnosti. Skok prihoda s devet na četrdeset i sedam milijardi dolara u manje od godinu dana predstavlja indikator snažne potražnje za Claude platformom, koja se nametnula kao stabilno rješenje za inženjerske i korporativne potrebe.

Planirani IPO nije samo prikupljanja kapitala

Financijski analitičari ističu važnost tajminga: prvi subjekt koji izađe na javno tržište ima priliku diktirati valuacijske standarde cijelog sektora. Ipak, postoji realna mogućnost zasićenja tržišta kapitala, posebno s obzirom na najavljeni izlazak SpaceX-a. Ulazak Muskova svemirskog monstruma mogao bi apsorbirati značajan dio investicijskog potencijala, ostavljajući AI tvrtke u borbi za preostalu likvidnost.

Pouka Lyfta i Ubera

Dosadašnja praksa pokazuje da kasniji ulazak na burzu unutar istog sektora nosi određene rizike. Primjer tržišne korelacije između Lyfta i Ubera iz 2019. godine i dalje služi kao upozorenje; eventualna mlaka recepcija OpenAI-ja mogla bi se negativno odraziti na Anthropic, neovisno o njihovim konkretnim poslovnim rezultatima. Unatoč tome, s valuacijom koja se približava granici od bilijun dolara, menadžment se oslanja na transparentnost poslovanja i fokus na razvojne alate kao glavne adute za privlačenje institucionalnih investitora.

Dok se čeka objava službenog prospekta, vidljivo je da faza AI tvrtki kao isključivo istraživačkih entiteta završava. Ulazimo u razdoblje u kojem će se tržišna održivost i povrat investicije dokazivati na burzovnim indeksima.

