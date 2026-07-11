Apple objavio rat OpenAI-ju zbog navodne krađe poslovnih tajni

Hoće li sudska tužba oko navodne krađe poslovnih tajni pokopati i ono malo suradnje što je ostalo između Applea i OpenAI-ja, uključujući integraciju ChatGPT-ja u Siri i planove za AI hardver?

Apple je u petak pred saveznim sudom u Kaliforniji podnio tužbu protiv OpenAI-ja i dvojice njegovih zaposlenika, optužujući ih za krađu povjerljivih informacija i hardverskih dizajna. Tužba dolazi u trenutku kad se OpenAI priprema za lansiranje vlastitih uređaja temeljenih na umjetnoj inteligenciji, a označava prekid suradnje dviju tvrtki na integraciji ChatGPT-ja u Siri.

Optužbe i reakcije obiju strana

Apple tvrdi da je OpenAI sustavno koristio bivše i sadašnje zaposlenike Applea za pristup dizajnu hardvera. Iz Applea poručuju:

"Pojavili su se značajni dokazi koji sugeriraju da su pojedinci zaposleni u OpenAI-ju protuzakonito uzeli Appleove tajne i povjerljive informacije o našim neobjavljenim tehnologijama, procesima i proizvodima. Uvijek ćemo braniti naporan rad i inovacije naših timova."

Glasnogovornik OpenAI-ja optužbe je odbacio kratkom izjavom:

"Nemamo interesa za poslovne tajne drugih tvrtki. Ostajemo usredotočeni na izgradnju inovativne tehnologije koja osnažuje ljude posvuda."

U tužbi se navodi da OpenAI-jev novi hardverski posao počiva na "najlabavijim mogućim temeljima, trulim do srži zbog ilegalnog oslanjanja na otuđene poslovne tajne”.

Preotimanje kadrova

Rivalstvo se zaoštrilo nakon što je OpenAI u svibnju prošle godine za 6,4 milijarde dolara kupio io, dizajnerski studio pod vodstvom bivšeg Appleovog šefa dizajna Jonyja Ivea. Akvizicijom je OpenAI ušao na tržište potrošačke elektronike, dosad domenu Applea. Otada je OpenAI zaposlio više od 400 bivših Appleovih djelatnika, prema navodima iz tužbe.

U središtu spora dva imena

Tang Tan, dosadašnji potpredsjednik dizajna proizvoda zadužen za iPhone i Apple Watch, danas vodi hardverski odjel u OpenAI-ju. U tužbi ga se optužuje da je dijelio podatke o dobavljačima, a kandidatima na intervjuima navodno je tražio da donose Appleove prototipe na "show and tell" sesije.

Chang Liu, elektroinženjer koji je radio na najosjetljivijim Appleovim programima, u OpenAI je prešao u siječnju. Optužen je da nije vratio radnu opremu, da je nakon odlaska pristupio Appleovoj mreži te da je pomagao drugim zaposlenicima u preuzimanju datoteka.

U OpenAI prešao u siječnju. Optužen da nije vratio radnu opremu, da je nakon odlaska pristupio Appleovoj mreži te da je pomagao drugim zaposlenicima u preuzimanju datoteka.

Interna istraga i pristup mreži nakon odlaska

Apple je internu istragu pokrenuo u veljači. U tužbi se navodi da je Chang Liu iskoristio ranjivost u Appleovom sustavu kako bi preuzimao datoteke nakon što je već napustio tvrtku. Liu je kolegici koja je također prelazila u OpenAI navodno poslao poruku: "LOL, skužio sam da mogu pristupiti, presmiješno."

Apple traži sudsku zabranu kojom bi se OpenAI-ju, Tanu i Liuu onemogućilo uništavanje dokaza, povrat svih poslovnih tajni te isplatu odštete i tantijema od tehnologija razvijenih na temelju navodno ukradenih dizajna.