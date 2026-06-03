Apple potkraj godine otvara prvi europski razvojni centar, izabran Berlin

Apple je službeno objavio da će potkraj ove godine otvoriti svoj prvi razvojni centar (Apple Developer Center) na području Europe

Novi Appleov europski razvojni centar bit će smješten u gradskoj četvrti Mitte, u Berlinu. Pridružit će se mreži već postojećih Appleovih namjenskih objekata za podršku programerima koji se nalaze u Cupertinu, Šangaju, Bengaluruu i Singapuru. Otvaranje berlinskog centra nadovezuje se na postojeće inicijative kompanije u regiji, među kojima su program Swift Student Challenge te stručne akademije u Italiji i Francuskoj.

Radionice, predavanja i specijalizirani laboratoriji

Prema službenom priopćenju kompanije, prostor je namijenjen razvojnim timovima svih veličina i u svim fazama razvoja aplikacija. Centar u Berlinu nudit će radionice, predavanja uživo te individualne konzultacije s Appleovim stručnjacima na više jezika. Također će sadržavati specijalizirane laboratorije i prostore za tehničku podršku fokusiranu na razvoj softvera za platforme iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS i watchOS.

Susan Prescott, Appleova potpredsjednica za odnose s programerima na globalnoj razini, u pisanoj je izjavi pohvalila europsku programersku zajednicu te navela da je cilj ovog centra pružiti lokalnim autorima izravan pristup alatima i resursima potrebnima za rad.

Više od 150 milijuna korisnika tjedno

Apple je u objavi istaknuo i podatke o poslovanju na europskom tržištu, navodeći da su tijekom 2025. godine njegove trgovine aplikacijama u Europi bilježile prosječno više od 150 milijuna korisnika tjedno.