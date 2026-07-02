Apple priprema novi iPad Pro i redizajnirani jeftiniji MacBook Pro za 2027.

Apple 2027. sprema jednu od najgušćih hardverskih godina u svojoj povijesti. Riječ je o iznimno nabijenom rasporedu predstavljanja novih uređaja kojim Apple obilježava 20. godišnjicu iPhonea

Bug.hr četvrtak, 2. srpnja 2026. u 16:23
📷 Unsplash
Unsplash

Riječ je tek o dijelu iznimno nabijenog rasporeda novih uređaja kojim Apple obilježava 20. godišnjicu iPhonea, a sve se odvija usred krize opskrbe memorijskim čipovima koja je tvrtku prisilila na poskupljenje cijele Mac i iPad ponude.

Četiri nova iPad Pro modela

Apple testira četiri nova iPad Pro modela planirana za proljeće 2027. Dijagonale ekrana ostaju iste, 11 i 13 inča, dok se fokus stavlja na interne nadogradnje, prije svega brže čipove. Ranije se spominjalo i testiranje sustava hlađenja s parnom komorom (vapor chamber), tehnologijom koja bi trebala poboljšati izdržljivost performansi pri dužem opterećenju i smanjiti pregrijavanje uređaja.

Redizajn jeftinijeg MacBook Proa

Paralelno se priprema i obnovljeni ulazni MacBook Pro, interne oznake K104, čiji dolazak na tržište je moguć već u prvoj polovici 2027. Laptop s 14-inčnim ekranom dobiva novi dizajn usklađen s onim koji Apple sprema za skuplje MacBook modele s dodirnim zaslonom, očekivane između kraja ove i početka iduće godine. Ovo je odvojeno od modela kodnog naziva J804, jeftinijeg MacBook Proa čiji je razvoj završen prije nekoliko mjeseci. Taj model zadržava postojeći dizajn, ali dobiva novi osnovni M6 čip, a na tržište stiže još ove godine. Posljednja nadogradnja ulaznog MacBook Proa dogodila se u listopadu 2025.

M7 čip i problemi u opskrbi

Apple cilja i na predstavljanje prvog M7 procesora, moguće već u prvoj polovici 2027, uz brz prijelaz s tek dolazeće M6 generacije. Razlog je ubrzano prilagođavanje vlastitih čipova zahtjevnijim opterećenjima umjetne inteligencije. Nestašica čipova i drugih komponenti poremetila je dio rasporeda i moguće su promjene plana.

Najgušća hardverska godina do sada

Ako navedeni uređaji stignu u prvoj polovici 2027. kako je planirano, pridružit će se nizu drugih proizvoda predviđenih za isto razdoblje, uključujući drugu generaciju iPhone Aira s poboljšanom kamerom i baterijom te jeftiniji iPhone 18. Apple sve više koristi proljetni termin za širu paletu lansiranja kako bi prihode ravnomjernije rasporedio kroz godinu, što je pokazao i ovogodišnji ožujski val s iPhoneom 17e, MacBook Neom, novim monitorima, MacBook Airovima, osvježenim MacBook Prosima i novim čipovima.

Uz spomenute uređaje, 2027. donosi i iPhone posvećen 20. godišnjici uređaja, drugu generaciju sklopivog iPhonea, Appleove prve pametne naočale te nove uređaje za pametan dom, čime bi iduća godina mogla postati jedna od najintenzivnijih u povijesti tvrtke po broju lansiranja.

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