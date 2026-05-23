Apple snima MLS utakmicu iPhoneom, cijeli prijenos bez klasičnih TV kamera

Ove subote, nogometni klub LA Galaxy dočekuje Houston Dynamo u Carsonu, Kalifornija, jedna od posljednjih utakmica regularnog dijela američke prve nogometne lige MLS prije pauze zbog Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Ni po čemu važan susret, ne odlučuje ništa posebno. Ali značaj za povijest Applea i iPhona je velik: cijeli televizijski prijenos prenosit će 15 iPhone 17 Pro uređaja raspoređenih po stadionu, bez ikakve druge televizijske opreme.

Apple je to u svom službenom priopćenju opisao kao "prvi put da je iPhone korišten za snimanje cjelokupnog prijenosa velikog profesionalnog live sportskog događaja." Inače, ova i sve druge utakmice MLS-a dostupne su samo pretplatnicima Apple TV-a u više od 100 zemalja i regija.

Postupno uvođenje

Nije ovo prvi put da se iPhone koristi na utakmicama, ali do sada samo kao pomoćna kamera. U rujnu 2025. Apple je koristio iPhone 17 Pro za prijenos samo nekih trenutaka utakmice bejzbola između Boston Red Soxa i Detroit Tigersa na Fenway Parku, kinematografske snimke stadiona i atmosfera tribina uz standardnu TV opremu. Na MLS Cupu u prosincu iste godine produkcija je imala više od 30 kamera, uključujući robotske kamere na golu, kameru na sucu, posebne kamere na trenerima i igračima te pokrivenost kamerom na dronu. Četiri iPhone 17 Pro Max dodana su kao dodatni izvor, uz oznaku "Shot on iPhone" u kutu ekrana kad god bi se takav kadar pojavio.

Apple TV

U subotnjim prijenosu neće biti takvih najava jer drugih kamera neće ni biti na stadionu. Petnaest uređaja pokriva sve pozicije: od zagrijavanja, dolaska igrača, kutova iza mreže i atmosfere tribina do naravno cijele igre.

Što iPhone 17 Pro donosi u produkciju

Uređaj nosi tri 48-megapikselne Fusion kamere, što Apple opisuje kao ekvivalent osam leća u kompaktnom kućištu. Snima u Apple Log 2 formatu koji hvata širi raspon boja u ProRes ili HEVC kodecima, isti profesionalni proces koji koriste filmske produkcije. Kompaktna veličina iPhonea omogućava postavljanje na pozicije gdje standardna TV oprema ne može stati: unutar mreže, uz samu travnjak, u prolazima između tribina.

Promocija prije svega

Osim pokazivanja superiornosti iPhona, u odluci da se njime prenose velike utakmice stoji, što bi drugo, marketinški interes. Apple je 2022. potpisao ekskluzivni desetogodišnji ugovor s MLS-om vrijedan 2,5 milijarde dolara, svaka utakmica i svaki Leagues Cup isključivo na Apple TV-u. U studenom 2025. ugovor je revidiran: završava nakon sezone 2028./29., tri i pol godine ranije od izvornog plana. Za sezonu 2026. ukinuta je zasebna pretplata na MLS Season Pass, dovoljna je osnovna Apple TV pretplata. To znači da Apple želi iskoristiti preostali dio ugovora kako bi svoje proizvode ugradio u sve utakmice. Moguće je da osim iPhona na utakmice stignu i neki drugi uređaji, nešto slično kao što se na utakmicama američkog nogometa već dugo viđaju Microsoftovi Surface tableti.

NFL od 2014. koristi Microsoftove Surface tablete na klupama i u trenerskim kabinama kao standardnu opremu na svakoj utakmici. Tableti su posebno konfigurirani za tu namjenu, zaštićeni od udaraca i vremenskih uvjeta, a pohranjeni u posebne maske za punjenje uz teren.

Sustav se zove Sideline Viewing System i isporučuje trenerima i igračima visokokvalitetne fotografije svake akcije u sekundi nakon što se odigra, iz više kutova, od rasporeda prije dodavanja do trenutka nakon njega. Treneri koriste stylusove za analizu formacija, označavanje akcija i taktičke bilješke u realnom vremenu. Sustav je strogo zatvoren: nema preglednika, društvenih mreža ni pristupa televizijskom prijenosu, isključivo radi analitiku za igru.