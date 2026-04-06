Artemis II večeras prolijeće pored Mjeseca uz prijenos uživo na YouTubeu i Netflixu

Posada misije Orion odradila je ključni manevar korekcije putanje i sada se priprema za znanstvena promatranja površine Mjeseca, pored kojeg će proletjeti ove noći uz prijenos uživo na više platformi

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 6. travnja 2026. u 15:28

Svemirska letjelica Orion, u sklopu misije Artemis II, upalila je svoje motore za korekciju putanje prema Mjesecu. Manevar je poslužio za precizno finalno usmjeravanje letjelice, nakon što su kontrolori leta bili otkazali takva prethodna dva planirana zahvata jer je Orionova putanja bila iznimno točna.

Nakon toga, posada je dobila i svoje predstojeće znanstvene zadatke. U rano nedjeljno jutro, kontrola misije poslala im je konačan popis lunarnih značajki koje je znanstveni tim odabrao za promatranje i fotografiranje tijekom preleta oko Mjeseca. Prije samog preleta, posada će obaviti završne pripreme i održati konferenciju s kontrolorima misije kako bi utvrdili točne ciljeve i tehnike snimanja.

Znanstveni ciljevi

Popis uključuje 30 ciljeva, među kojima se ističe bazen Orientale, krater širok gotovo 1000 kilometara koji se proteže između vidljive i sa Zemlje nevidljive strane Mjeseca. Prilikom prilaska, Orientale će biti potpuno osvijetljen, omogućujući posadi proučavanje dramatične topografije njegovih prstenova nastalih udarom prije 3,8 milijardi godina. Astronauti će analizirati ovaj krater iz više kutova kako bi detaljno dokumentirali njegove značajke.

Uz Orientale, ključna meta je i bazen Hertzsprung, smješten sjeverozapadno na tamnoj strani Mjeseca. Riječ je o starijem prstenastom bazenu promjera oko 640 kilometara, čije su značajke degradirane kasnijim udarima. Usporedba topografije dvaju kratera pružit će znanstvenicima i posadi uvid u to kako se lunarna površina i njezini reljefni oblici mijenjaju kroz geološka razdoblja.

Povijesni rekordi

Tijekom predstojećeg preleta, kao što smo već pisali, letjelica će oboriti rekord za najveću udaljenost od Zemlje koju je ikada postigla misija s ljudskom posadom. Dosadašnji rekord postavio je Apollo 13 u travnju 1970. godine tijekom izvanrednog povratka na Zemlju. Očekuje se da će Orion premašiti tu granicu u 13:56 sati, dosegnuvši maksimalnu udaljenost od 406.793 kilometra u 19:07 sati, što je značajno više od 400.171 kilometra koliko je dosegao Apollo 13.

Kada Orion prođe iza Mjeseca, misija će ući u planirani prekid komunikacije u trajanju od oko 40 minuta. Tijekom tog razdoblja mjesečeva površina blokirat će radio signale prema mreži Deep Space Network na Zemlji. Ovakvi su prekidi uobičajeni i očekivani, a zabilježeni su i tijekom misija Artemis I te Apollo. Čim se letjelica ponovno pojavi na obzoru, sustavi će brzo uspostaviti kontakt s kontrolom misije.

Live stream

NASA je organizirala i višesatni prijenos uživo, koji će započeti u 19 sati po hrvatskom vremenu, a dostupan je na YouTubeu, platformi NASA+ te Netflixu, HBO Maxu, Amazon Primeu, Apple TV-u servisima Hulu i Roku.

