Astronauti misije Artemis II obavili povijesni prelet pored Mjeseca

Četveročlana posada postavila je novi rekord udaljenosti od Zemlje, snimila udare meteoroida te po prvi put nakon više od pedeset godina provela izravna promatranja daleke strane Mjeseca

Sandro Vrbanus utorak, 7. travnja 2026. u 09:51

Misija Artemis II uspješno je protekle noći, uz prijenos uživo na nekoliko streaming platformi, završila povijesni sedmosatni prelet pored Mjeseca, što predstavlja prvi povratak čovječanstva u blizinu Zemljina prirodnog satelita još od misije Apollo 17 iz 1972. godine. Astronauti NASA-e Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, zajedno s Jeremyjem Hansenom iz Kanadske svemirske agencije, službeno su postali rekorderi po udaljenosti od našeg planeta.

Znanstvena opažanja

Tijekom preleta iza Mjeseca, kapsula Orion je na četrdeset minuta izgubila signal sa Zemljom, što je bio planirani dio misije. Najbliže površini letjelica je bila na visini od otprilike 6545 kilometara. Za to vrijeme astronauti su imali priliku svjedočiti vizualnim fenomenima "zalaska" i "izlaska" Zemlje iznad mjesečeva horizonta, dokumentirajući pritom reljefne značajke poput udarnih kratera, drevnih tokova lave te grebena nastalih tijekom geološke evolucije Mjeseca. Prikupljani su brojni znanstveni podaci, snimane su fotografije te bilježena izravna opažanja posade – sve što može poslužiti znanstvenicima i inženjerima pri planiranju budućih lunarnih misija.

Osim promatranja površine, posada je svjedočila gotovo jednosatnoj pomrčini Sunca uslijed specifičnog poravnanja njihove letjelice, Mjeseca i Sunca. Ovaj rijedak položaj omogućio je detaljnu analizu sunčeve korone, najudaljenijeg sloja Sunčeve atmosfere, koja je bila vidljiva oko rubova Mjeseca. U uvjetima potpunog mraka na neosvijetljenom dijelu mjesečeve površine, astronauti su zabilježili i šest bljeskova svjetlosti uzrokovanih udarima meteoroida koji su se velikim brzinama sudarili s površinom – postavši tako prvim ljudima u povijesti koji su izbliza uživo svjedočili tom fenomenu.

Znanstvenici u NASA-i s nestrpljenjem iščekuju prijenos svih prikupljenih podataka, fotografija i audio zapisa kako bi preciznije odredili lokacije zabilježenih udara meteoroida. U analizu će biti uključeni i podaci astronoma amatera koji su u isto vrijeme promatrali Mjesec sa Zemlje.

Emotivni trenuci

Tijekom priprema za prelet, dogodio se i najemotivniji trenutak cijele misije. Naime, astronauti su sudjelovali u inicijativi imenovanja dvaju dosad bezimenih kratera na lunarnoj površini. Jednoga su odlučili nazvati Integrity, po svojoj kapsuli koja ih je tamo dovela, a drugi že biti nazvan u spomen na preminulu suprugu zapovjednika Wisemana, Carroll.

Kad je ta informacija objavljena uživo iz blizine Mjeseca u prijenosu uživo, u svemirskoj letjelici i kontroli misije – kako kažu Amerikanci – "nije bilo suhog oka". Zapovjednik Wiseman, naime, samohrani je otac dviju djevojčica, a bez supruge je ostao 2020. godine, nakon njezine višegodišnje borbe s rakom. Po završetku misije, Međunarodnoj astronomskoj uniji bit će podnesen i službeni prijedlog za imenovanje tih kratera onako kako je to posada zamislila.

Najbolja besplatna reklama

U prijenosu uživo mnogi su gledatelji, nekoliko minuta prije obaranja rekorda udaljenosti misije Apollo, primijetili i jedan zabavan detalj. Naime, iz "smočnice" obavijene elastičnom mrežom u kapsuli je odlebdjela oveća staklenka Nutelle, dobro vidljiva u kadru. Mnogi su to proglasili najboljom besplatnom i slučajnom reklamom ikada – budući da su u tom trenutku milijuni ljudi diljem svijeta gledali prijenos iz Oriona.

Fotografije koje je posada snimila tijekom povijesnog približavanja Mjesecu vjerojatno će uskoro biti objavljene na službenim stranicama NASA-e.

