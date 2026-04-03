Astronauti prvi put nakon više od 50 godina napustili Zemljinu orbitu

U sklopu NASA-ine aktualne misije Artemis II, četvero astronauta uspješno je izvelo ključno paljenje glavnog motora letjelice Orion, čime su službeno napustili Zemljinu orbitu i otisnuli se na put prema Mjesecu. Manevar "translunarne injekcije" trajao je približno šest minuta, a izveden je otprilike 25 sati nakon lansiranja. Ovim činom, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen postali su prvi ljudi koji su se otisnuli izvan niske Zemljine orbite još od završetka misije Apollo 17, 1972. godine.

Testiranje sustava

Letjelica Orion, koju je u noći sa srijede na četvrtak lansirala raketa SLS iz svemirskog centra Kennedy, provela je prvi dan u visokoj orbiti testirajući sustave za održavanje života. Astronauti su tijekom tog razdoblja provodili vježbe na ergometru s zamašnjakom kako bi spriječili gubitak mišićne i koštane mase te su uspješno otklonili manje tehničke poteškoće s toaletom, sustavom za doziranje vode te – Outlookom. Nakon potvrde da su svi sustavi operativni, kontrola misije u Houstonu dala je zeleno svjetlo za put prema Mjesecu.

Tijekom trodnevnog putovanja prema njemu, posada će nastaviti s ispitivanjem performansi letjelice koja prvi puta u ovoj konfiguraciji prevozi ljude. Iako misija ne uključuje slijetanje na lunarnu površinu, Artemis II predstavlja ključnu provjeru tehnologije potrebne za buduće misije Artemis III i IV, koje planiraju povratak ljudi na samu površinu Mjeseca u narednim godinama.

Niz zadataka za posadu

Očekuje se da će Orion dosegnuti najudaljeniju točku od Zemlje koju je ikada posjetila ljudska posada, nadmašujući rekord misije Apollo 13 iz 1970. godine. Planirano je da letjelica proleti oko 6.400 kilometara iza udaljene strane Mjeseca, koristeći njegovu gravitaciju za povratak prema Zemlji. Tijekom tog preleta, predviđenog za ponedjeljak, 6. travnja, astronauti će fotografirati površinu Mjeseca visoke rezolucije i izravno promatrati područja koja su rijetko viđena ljudskim okom.

“I’m the space plumber, I’m proud to call myself the space plumber.”



Misija je dizajnirana kao desetodnevni testni let koji se oslanja na "besplatnu putanju povratka", što znači da bi se letjelica prirodno vratila na Zemlju čak i u slučaju otkazivanja pogonskog sustava nakon današnjem manevra umetanja u translunarnu orbitu. Uz znanstvena promatranja, posada će imati priliku svjedočiti i potpunoj pomrčini Sunca iz svemira. Svi prikupljeni podaci o radijaciji, toplinskom štitu i navigacijskim sustavima bit će ključni za dugoročni cilj uspostave stalne ljudske prisutnosti na Mjesecu i pripremu za buduće letove prema Marsu.

Završetak misije planiran je za 10. travnja, kada bi se kapsula Orion trebala spustiti u Tihi ocean. Taj će proces biti i najopasniji dio putovanja, jer će toplinski štit letjelice morati izdržati ekstremne temperature i pritisak pri ulasku u atmosferu rekordnom brzinom.