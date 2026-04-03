Astronauti prvi put nakon više od 50 godina napustili Zemljinu orbitu

Nakon uspješnog uključivanja motora letjelice Orion, četveročlana posada misije Artemis II službeno je napustila orbitu Zemlje, označivši prvi povratak ljudi prema Mjesecu nakon povijesnih misija Apollo

Sandro Vrbanus petak, 3. travnja 2026. u 13:09

U sklopu NASA-ine aktualne misije Artemis II, četvero astronauta uspješno je izvelo ključno paljenje glavnog motora letjelice Orion, čime su službeno napustili Zemljinu orbitu i otisnuli se na put prema Mjesecu. Manevar "translunarne injekcije" trajao je približno šest minuta, a izveden je otprilike 25 sati nakon lansiranja. Ovim činom, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen postali su prvi ljudi koji su se otisnuli izvan niske Zemljine orbite još od završetka misije Apollo 17, 1972. godine.

Testiranje sustava

Letjelica Orion, koju je u noći sa srijede na četvrtak lansirala raketa SLS iz svemirskog centra Kennedy, provela je prvi dan u visokoj orbiti testirajući sustave za održavanje života. Astronauti su tijekom tog razdoblja provodili vježbe na ergometru s zamašnjakom kako bi spriječili gubitak mišićne i koštane mase te su uspješno otklonili manje tehničke poteškoće s toaletom, sustavom za doziranje vode te – Outlookom. Nakon potvrde da su svi sustavi operativni, kontrola misije u Houstonu dala je zeleno svjetlo za put prema Mjesecu.

Tijekom trodnevnog putovanja prema njemu, posada će nastaviti s ispitivanjem performansi letjelice koja prvi puta u ovoj konfiguraciji prevozi ljude. Iako misija ne uključuje slijetanje na lunarnu površinu, Artemis II predstavlja ključnu provjeru tehnologije potrebne za buduće misije Artemis III i IV, koje planiraju povratak ljudi na samu površinu Mjeseca u narednim godinama.

Niz zadataka za posadu

Očekuje se da će Orion dosegnuti najudaljeniju točku od Zemlje koju je ikada posjetila ljudska posada, nadmašujući rekord misije Apollo 13 iz 1970. godine. Planirano je da letjelica proleti oko 6.400 kilometara iza udaljene strane Mjeseca, koristeći njegovu gravitaciju za povratak prema Zemlji. Tijekom tog preleta, predviđenog za ponedjeljak, 6. travnja, astronauti će fotografirati površinu Mjeseca visoke rezolucije i izravno promatrati područja koja su rijetko viđena ljudskim okom.

Misija je dizajnirana kao desetodnevni testni let koji se oslanja na "besplatnu putanju povratka", što znači da bi se letjelica prirodno vratila na Zemlju čak i u slučaju otkazivanja pogonskog sustava nakon današnjem manevra umetanja u translunarnu orbitu. Uz znanstvena promatranja, posada će imati priliku svjedočiti i potpunoj pomrčini Sunca iz svemira. Svi prikupljeni podaci o radijaciji, toplinskom štitu i navigacijskim sustavima bit će ključni za dugoročni cilj uspostave stalne ljudske prisutnosti na Mjesecu i pripremu za buduće letove prema Marsu.

Završetak misije planiran je za 10. travnja, kada bi se kapsula Orion trebala spustiti u Tihi ocean. Taj će proces biti i najopasniji dio putovanja, jer će toplinski štit letjelice morati izdržati ekstremne temperature i pritisak pri ulasku u atmosferu rekordnom brzinom.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi